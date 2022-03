Retroscena Newcastle, a gennaio fallito doppio assalto in A da 140 milioni

Grandi spese per il Newcastle a gennaio, i britannici avevano tentato il doppio colpo in Italia: respinta una offerta da 140 milioni

A gennaio, la nuova proprietà araba del Newcastle ha dato un assaggio della sua potenza economica, con una campagna invernale da oltre 100 milioni di euro. Sono arrivati tra gli altri Wood, Bruno Guimaraes, Trippier e Burn, acquisti importanti che hanno già sortito un primo importante risultato.

Con sei vittorie e tre pareggi nelle ultime nove gare di Premier League, la salvezza è stata praticamente ipotecata, portandosi a dieci lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto. L’obiettivo è proseguire per finire al meglio la stagione e riproporsi sul mercato per andare all’assalto delle prime posizioni già il prossimo anno. A gennaio, oltretutto, la campagna acquisti dei ‘Magpies’ avrebbe potuto arricchirsi ulteriormente con due gioielli, per i quali era stato sondato il terreno in Serie A.

Napoli, il Newcastle voleva Osimhen e non solo

Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce che gli inglesi avevano bussato al Napoli con complessivi 140 milioni di euro per Osimhen e Fabian Ruiz. Offerta lasciata cadere dagli azzurri, lo spagnolo ha inoltre fatto sapere di essere interessato ad altri lidi più prestigiosi. Ma ora i partenopei temono che in estate il Newcastle possa riprovarci per il nigeriano, con una nuova offerta sostanziosa sia al club che al giocatore. Sviluppi da monitorare con attenzione nelle prossime settimane.