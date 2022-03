Maxi colpo Juventus in Premier League: scelto l’erede di Dybala

La Juventus dovrà necessariamente rimpiazzare sul mercato l’addio a costo zero di Paulo Dybala

Come annunciato nella giornata di ieri da Maurizio Arrivabene, a seguito dell’incontro del pomeriggio andato a vuoto con l’agente Jorge Antun, Paulo Dybala dopo sette stagioni sotto la Mole dirà addio alla Juventus. Nessun rinnovo di contratto: la ‘Joya’ andrà via a zero dopo il mancato rilancio del club bianconero.

Un divorzio inevitabile, come spiegato dall’amministratore delegato della Juventus nell’intervento di ieri. Secondo la versione diffusa dal club bianconero, sarebbe stato irrispettoso formulare un’offerta inferiore al reale valore del calciatore, dopo il ridimensionamento rispetto alla proposta dello scorso autunno che invece aveva messo tutti d’accordo.

A gennaio, infatti, il club ha investito parecchio sul nome di Dusan Vlahovic: una mossa che indirettamente ha segnato il futuro di Paulo Dybala lontano dalla Continassa. Starà adesso alla Juventus trovare adesso un sostituto all’altezza dell’argentino: tra ipotesi italiane che vedono Zaniolo favorito, non si scartano in questo momento anche profili più esperti ed internazionali all’estero.

Calciomercato Juventus, Salah mette tutti d’accordo

Nel sondaggio lanciato sul nostro canale Telegram, Mohamed Salah (58%) è stato il calciatore più votato dagli utenti di Calciomercato.it come erede di Paulo Dybala. Il nome dell’attaccante egiziano stuzzica le fantasie dei dirigenti bianconeri, per via del mancato rinnovo con il Liverpool a fronte di una scadenza fissata al 30 giugno 2023.

Un dettaglio senz’altro rilevante, ma che potrebbe non bastare a causa del costo spropositato del suo cartellino da oltre 100 milioni di euro. Tra le alternative proposte, i nostri lettori hanno votato con un netto distacco più giù i due esterni del Chelsea Pulisic (18%) e Ziyech (16%), rispettivamente al secondo e terzo posto. Sebbene l’enorme qualità tecnica e la precisione chirurgica del suo mancino, non scalda invece Riyad Mahrez (8%) del Manchester City.