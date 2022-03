Salta il colpaccio Juve: “È in direzione Madrid”

Si infiamma il mercato con l’avvicinarsi della sessione estiva, protagonista sempre la Juventus. Tutti i dettagli

È finita tra Paulo Dybala e la Juventus. L’esito dell’incontro di ieri, raccontato su Calciomercato.it, ha scosso il mondo Juve ed è stato confermato in serata da Maurizio Arrivabene.

“Il cambiamento più importante è quello di cui avete parlato oggi. La Juventus non ha rinnovato con Dybala: questo è il cambiamento che c’è stato da ottobre a oggi. Con l’arrivo di Vlahovic è cambiato l’aspetto tecnico, la squadra, il progetto. Dybala non è più al centro”, ha annunciato l’amministratore delegato bianconero. In casa Juve si pensa ora al suo successore, ma non solo. Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato con insistenza del possibile arrivo a parametro zero di Antonio Rudiger. Come anticipato da Calciomercato.it, una fonte ha definito “completamente false” le notizie che danno per fatta la trattative con la Juventus.

Calciomercato Juventus, Rudiger verso Madrid: la rivelazione

Su Rudiger c’è in prima fila anche il Real Madrid. A ‘Radio Radio’, Roberto Pruzzo ha rivelato sull’ex Roma: “L’arrivo di Vlahovic ha spostato gli equilibri in maniera netta su Dybala. Non so quale sia l’obiettivo. Rudiger? Mi hanno riferito che è in direzione Madrid“. Con ogni probabilità la dirigenza della Juventus dovrà dunque vedersela con il Real Madrid per la firma di Rudiger a parametro zero.