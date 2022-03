Svolta Dybala, improvviso annuncio del presidente

Il futuro di Paulo Dybala tiene banco dopo l’addio alla Juventus: arriva l’annuncio del presidente

E’ il futuro di Dybala che tiene banco ormai da due giorni. Dopo l’incontro tra gli agenti e la Juventus, seguito dalle dichiarazioni di Arrivabene, il suo addio ai bianconeri al termine di questa stagione è ormai certificato.

Nessun margine per un improvviso cambio di programma dopo che il Ceo ha spiegato come la Joya non sia più al centro del progetto. Per l’argentino non c’è più spazio nella Juventus che verrà ed ora toccherà a Cherubini trovare il nome giusto per l’attacco bianconero.

Sull’altro versante, si è già scatenata la caccia a Dybala. Numerose le società che sono state accostate all’ex Palermo e che potrebbero essere attratte dalla possibilità di metterlo in rosa a parametro zero. Dell’interesse dell’Inter se n’è parlato tanto, così come di quello del Tottenham guidato da Paratici. Altra società che ha messo gli occhi su Dybala, non da ora, è l’Atletico Madrid. Ed è proprio dalla Spagna che arriva improvviso un annuncio da parte del presidente.

Calciomercato Juventus, Cerezo sul futuro di Dybala

E’ il numero uno dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ad aver parlato del mercato dei ‘Colchoneros’. In particolare sono due i nomi accostati alla squadra di Simeone, entrambi in scadenza di contratto: Kamara e, appunto, Dybala.

La risposta del presidente Cerezo sui due però è diversa: “Kamara in questo momento non so neanche chi sia. Se l’hanno preso, abbiamo uno staff tecnico meraviglioso che sa cosa fa e come lo vede fare”. Su Dybala, invece, il discorso cambia: “E’ un grande giocatore ma, per il momento, è alla Juventus. Può interessare o meno, vedremo: da qui ad agosto la questione è lunghissima”.