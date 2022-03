Se resta, vado via: ultimatum, Marotta sfida la Juve

Il futuro di un calciatore potrebbe improvvisamente cambiare, visto le ultime scelte dell’allenatore. Ora Marotta sfida la Juve

La Juventus è in rimonta sull’Inter in campionato e con lo scontro diretto alle porte. La sfida tra le due big di Serie A, però, non affonda le sue radici solo nelle questioni di campo, ma anche sul calciomercato.

Entrambi i club, infatti, dovranno sistemare diverse cose nella prossima estate. I bianconeri hanno tutta l’intenzione di completare la loro profonda ristrutturazione e stavolta, dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic, il focus sarà puntato soprattutto sul centrocampo. Allo stesso tempo, occhio all’Inter, sempre attenta ai giovani talenti e che, in caso di uscite eccellenti, potrebbe fiondarsi sul calciatore. Ma di chi si tratta? Eduardo Camavinga. Eh sì, il giovane ora al Real Madrid ha mostrato a sprazzi qualità enormi in mezzo al campo. I Blancos, a più riprese, hanno segnalato la volontà di puntarci, soprattutto in chiave futura. Dopo il PSG in Champions, però, un nuovo episodio potrebbe aver cambiato tutto nelle prospettive per il ragazzo.

Calciomercato, Juve e Inter si sfidano per Camavinga in caso di rottura

Non sono giorni facili in casa Real Madrid, dopo quanto successo contro i Barcellona. Proprio contro i rivali storici in Liga è arrivato uno 0-4 che fa malissimo e che ha messo sotto accusa anche Carlo Ancelotti. A non averla presa bene, secondo quanto riporta ‘diariogol’, è anche Camavinga. Il centrocampista non sta avendo continuità da titolare ed era fiducioso proprio di giocare contro il Barcellona. È successo il contrario e il ragazzo è entrato a gara ormai decisa, in favore dei blaugrana. Si è lasciato poi andare a un chiaro gesto di rabbia al ritorno nel tunnel. E secondo il quotidiano spagnolo, ora sarebbe già arrivato un ultimatum nei confronti di Ancelotti: o va via lui o sarà il centrocampista a lasciare Madrid. E ora torniamo al punto di partenza: Juve e Inter sono in agguato, uno scenario che vi abbiamo prospettato già negli scorsi mesi e che potrebbe tornare in auge. Ma tutto si gioca prima in casa Real Madrid e relativamente al futuro di Ancelotti.