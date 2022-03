Marotta ‘inciampa’ ancora nella Juve | Glielo hanno già chiesto

Dopo la sosta per i playoff Mondiali, Juventus e Inter si sfideranno in campionato. Ma le società si incrociano spesso anche sul mercato

Il big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A, che si disputerà nel primo weekend di aprile, vedrà di fronte la Juventus e l’Inter nel più classico dei derby d’Italia.

Ad oggi, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che devono ancora recuperare la partita contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono distanti tre lunghezze. Nel prossimo turno di campionato, i primi se la vedranno con la Fiorentina di Italiano tra le mura amiche, mentre i piemontesi ospiteranno il fanalino di coda Salernitana, guidato da alcune settimane dall’ex Torino Davide Nicola. Insomma, si preannuncia un derby d’Italia scoppiettante, dopo quello vinto dall’Inter nella Supercoppa Italiana disputato il 12 gennaio scorso allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

Ma le due società, con a capo Andrea Agnelli e Steven Zhang, si sono incrociate diverse volte nel calciomercato. E anche quella del gennaio scorso non ha fatto eccezione, visto l’ultimo retroscena che è giunto questa mattina dalla Spagna riguardante un calciatore decisamente interessante del Real Madrid di Carlo Ancelotti, in testa alla Liga e avversario nei quarti di finale della Champions League dei campioni in carica del Chelsea di Tuchel.

Lo hanno chiesto a gennaio | Ecco la formula di Inter e Juve

Non sono state le sole, ma secondo ‘okdiario.com’, anche Inter e Juventus, nella sessione di mercato invernale del 2022, hanno bussato alla porta del Real Madrid per rinforzare il centrocampo con Eduardo Camavinga. Mentre Manchester United e Tottenham erano disposte ad investire anche 70 milioni di euro per strapparlo ai castigliani, le società italiane avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto, opzione maggiormente gradita al calciatore e a Florentino Perez, presidente del Real.

Camavinga, giocatore francese di 19 anni, è arrivato l’estate scorsa in Spagna dal Rennes per 31 milioni di euro più bonus. Sotto la guida di Carlo Ancelotti ha collezionato, fino a questo momento, ventisette presenze tra tutte le competizioni condite da due gol realizzati nella Liga. Un prospetto già seguito in passato da club italiani, adesso maggiormente al centro del progetto Real, dunque difficilmente raggiungibile, vista anche la ferrea volontà delle ‘Merengues’ di non privarsene, così come successo a gennaio.