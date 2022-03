CMIT TV | Ribaltone Inter sul mercato: “Ha già salutato i compagni”

Grandi manovre di mercato per l’Inter in vista della prossima estate

In attesa di scoprire come andrà il rettilineo finale della stagione dell’Inter, il mercato in casa nerazzurra si fa già bollente. Tra addii certi e sogni coltivati segretamente dai dirigenti, non si esclude una mini rivoluzione del club dopo un’annata che ha fatto emergere criticità sulla lunghezza della rosa.

Un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere il mercato sia in entrata che in uscita dell’Inter lo ha dato lo youtuber Fabio Bergomi in diretta sulla CMIT TV, partendo dalla profezia su Dybala che quest’oggi si è avverata: “Io ho detto al 100% che andava via dalla Juve e sotto un post sono stato insultato. Non ho mai detto che andasse all’Inter, credo anzi, che abbia in testa altro”.

Nerazzurri che secondo Bergomi starebbero riflettendo su due cessioni top come Lautaro Martinez e Barella per sbloccare un paio di obiettivi nel mirino della società, tra cui l’ex Romelu Lukaku: “L’Inter avrebbe in mente una rivoluzione e attenzione a due nomi: Lautaro e Barella. La storia di Barella al posto di Kroos al Real Madrid è vera. Credo che all’Inter valga il discorso che ha fatto la Juve e credo che il mercato sarà il seguente: Correa in vendita, Sanchez andrà via, Caicedo non lo calcolano neanche. Se Lautaro va via può prendere Dybala, altrimenti sta lavorando con il Chelsea per Lukaku. Il belga ha detto ad un amico di aver già salutato i compagni”.

Calciomercato, si scalda l’asse Inter-Real Madrid

In seguito alle voci di questa mattina tra Barella e il Real Madrid, Bergomi non ha escluso alcun possibile scenario: “Occhio perché il Real ha puntato Barella come vice Kroos. Occhio anche a de Paul. Poi de Vrij secondo me rimane, occhio dire che Bremer è già dell’Inter. Vero che Raiola ha promesso di monetizzare de Vrij, ma sarà un grande calciomercato dopo anni complicati. C’è la questione Chelsea aperta, Xavi al Barcellona, il Real che deve cambiare. Su Dybala all’Inter al momento non ho fonti”.

Situazione in divenire, invece, per Simone Inzaghi, il cui futuro secondo lo youtuber passerà dalle prossime settimane: “Inzaghi dentro o fuori? Non lo so, ma ci sono due fronti: rimane in qualsiasi modo o va via se compromette il rapporto coi calciatori. A quel punto quali alternative? Si può puntare uno come Tuchel, oppure andare su profili italiani come Dionisi e Italiano“.

Sul mercato, dopo una sola stagione, anche Correa dato tra i possibili partenti per Bergomi: “Ha già ricevuto l’interessa di Lille e di qualche altra squadra. Sensi? Oggi finalmente ho potuto dire cos’è successo all’Inter. Le seconde linee volevano giocare di più e Inzaghi è andato nel pallone. Ha avallato la cessione di Sensi, che è stata una cavolata, perché doveva accontentare tutti. C’è differenza tra titolari e rosa. L’Inter solo nei titolari ha la rosa con più valore di tutta la Serie A“.