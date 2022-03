Calciomercato Inter, Barella ceduto per una cifra da capogiro

In casa Inter si vive un momento negativo della stagione, ma tutto resta aperto, così come il futuro di alcuni big. Uno in particolare fa gola all’estero

L’Inter è in netto calo ormai da qualche tempo e i 7 punti nelle ultime 7 partite di Serie A sono un chiaro esempio del momento vissuto dalla truppa di Inzaghi. La squadra nerazzurra è chiamata quindi ad uscire dalle sabbie mobili per provare a cambiare marcia quanto prima e riallacciare il filo della corsa scudetto. Al contempo però la dirigenza meneghina lavora sul futuro della rosa, e dovrà stare anche allerta in merito ad alcuni big della rosa di Inzaghi, che piacciono all’estero.

Tra gli intoccabili di Conte prima e Inzaghi poi c’è senza dubbio Nicolò Barella, che ha peraltro rinnovato il contratto qualche mese fa. L’Inter lo ha blindato con forza, ma dalla Spagna il richiamo del Real Madrid rischia di farsi sentire già la prossima estate.

Secondo quanto sottolineato da ‘ElNacional.cat’, il favorito di Carlo Ancelotti per raccogliere l’eredità in mediana di Toni Kroos è proprio Nicolò Barella. L’esperto centrocampista tedesco del Real Madrid si avvicina al tramonto della propria carriera e il club è quindi inevitabilmente già al lavoro per rimpiazzarlo. Il rinnovo della mediana dei ‘blancos’ deve avvenire quanto prima, andando gradualmente a sostituire gli esperti Modric, Casemiro e lo stesso Kroos. Gli innesti negli ultimi anni di Valverde e Camavinga sono ottima linfa, ma andrà fatto un altro step.

Calciomercato Inter, il Real Madrid deve rinnovare il centrocampo: occhi su Barella

Come evidenziato dalla testata spagnola, l’uomo scelto sia da Carlo Ancelotti che dalla dirigenza del Real è Nicolò Barella. Il nazionale italiano ha trascorso stagioni ad ottimi livelli all’Inter, oltre che in azzurro con l’Italia. È intoccabile negli schemi di Simone Inzaghi e Roberto Mancini ed è capace di agire in diverse zone del centrocampo con forza e dinamismo. Valutato intorno ai 70 milioni, per Barella l’Inter chiederebbe non meno di 80 milioni di euro visto il lungo contratto fino al 2026. Il Real sarebbe disposto a raggiungere tale cifra con il club meneghino che in caso di offerta molto importante potrebbe non opporsi all’addio del centrocampista di Inzaghi.