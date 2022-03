CMIT TV | Colpo di scena su Dybala: “E’ stato offerto. Ha già un pre-accordo”

Dybala protagonista quasi assoluto della diretta Twitch di CMIT TV. Le ultime sul futuro dell’argentino che dirà addio alla Juventus a fine stagione

Paulo Dybala, sempre lui il protagonista delle ultime di calciomercato dopo la rottura con la Juventus che porterà al divorzio a fine stagione. Un divorzio a costo zero. Nella diretta Twitch della CMIT TV si è parlato del futuro del classe ’93 argentino, con una rivelazione clamorosa.

La rivelazione clamorosa è doppia e arriva direttamente da Enrico Camelio. Per Dybala, fin qui accostato soprattutto a Inter e Atletico Madrid, ecco spuntare il Napoli: “Non è il Napoli che va da Dybala ma chi segue Dybala ha chiesto al Napoli se sono disposti a prenderlo – le parole di Camelio in diretta – Spalletti è follemente innamorato di lui. Col Palermo ha fatto il falso nove. Il Napoli non ha speso una lira, Insigne va via. Non è il Napoli che ha chiesto ma Dybala che cerca il Napoli”.

“Dybala – ha concluso Camelio dando un’altra notizia – so che ha già un pre-accordo con un club” che non è ovviamente il Napoli.