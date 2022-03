CMIT TV | Speciale Dybala e VAR Room: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale Dybala e le chiacchiere da VAR: tutto in diretta dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Serie A e le chiacchiere da VAR: analizzeremo gli episodi più controversi che hanno scatenato le polemiche dei tifosi. Inoltre focus sul mancato rinnovo di Paulo Dybala, che a fine stagione lascerà la Juventus e sarà libero di scegliere un nuovo club a parametro zero.

Conducono Riccardo Meloni e Marco Giordano, affiancati da Maurizio Russo, Alessio Lento e dalla redazione di Calciomercato.it. Insieme a noi ci saranno tantissimi ospiti per trattare tutti i temi di giornata, compreso il derby della Capitale vinto dalla Roma di Mourinho.