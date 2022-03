Firma UFFICIALE in casa Milan: contratto fino al 2026 per il belga

Il giocatore ha firmato fino al 2026: ci sono le immagini del contratto siglato. Ecco le ultime sul belga

Dopo la firma sul prolungamento del contratto con il Milan, arriva un’ulteriore firma per il calciatore. Una firma, anche questa, fino al 2026. A darne notizia – attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale – è stato lo stesso belga.

Stiamo parlando di Alexis Saelemaekers, che ha postato le foto mentre firma l’accordo che lo legherà ancora per altri 4 anni con Adidas.

L’esterno belga non sta attraversando un grande momento di forma e nelle ultime partite ha perso il posto da titolare. Il Milan si augura che la convocazione in Nazionale possa dare al calciatore uno slancio per il finale di stagione. Un finale di stagione, in cui i rossoneri avranno bisogno davvero dell’apporto di tutti, Saelemaekers compreso.