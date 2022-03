Milan, Pioli: “Ho una grande fortuna. L’obiettivo è chiaro”

Da Dubai arrivano le parole di mister Pioli. Le dichiarazioni su Maldini, Elliott, Ibrahimovic e Giroud

Una delegazione del Milan, rappresentata da Tomori, Brahim Diaz e Stefano Pioli, è volata a Dubai per una serie di eventi, che vedranno il club rossonero protagonista ad Expo 2020.

Il tecnico rossonero ha concesso un’intervista a ‘Gulf News’, una della principale testate degli Emirati Arabi Uniti. Si è parlato dell’importanza della proprietà e del lavoro di Paolo Maldini: “Elliott ci ha messo in condizione di lavorare nel miglior modo possibile, e tutti hanno beneficiato anche della presenza di Gazidis e della sua visione internazionale”.

Maldini – “Ho la fortuna di parlare con lui ogni giorno. E’ un punto di riferimento indispensabile. Ho sempre detto di aver avuto la fortuna di allenare un grande gruppo. Obiettivi? Insieme stiamo cercando di scrivere una nuova pagina di storia. Per me il Milan è casa”.

Parole importanti anche per i due leader, Ibrahimovic e Giroud: “Zlatan e Olivier sanno cosa significa vincere e i sacrifici che sono necessari per ottenere grandi risultati. Penso che questa squadra abbia un gran potenziale. Cerchiamo di fare più punti rispetto alla scorsa stagione e giochiamo ogni partita come se fosse assolutamente decisiva e poi vediamo dove finiremo. Non essere coinvolti in altre partite infrasettimanali ci permetterà di fare un lavoro mirato e dare ai nostri giocatori più riposo”.

Champions League – “Siamo consapevoli di dover fare di più perché l’asticella è molto alta. Si tratta di dettagli in Champions. Abituarsi a giocare determinate partite permette di acquisire conoscenze ed esperienze nuove”.