Allarme UFFICIALE Juventus-Inter, attaccante positivo al Covid

Allarme Juventus-Inter: l’attaccante è risultato positivo al Covid. Il comunicato ufficiale

È la giornata di Paulo Dybala. La lunghissima telenovela sul rinnovo si è conclusa con una fumata nera: l’attaccante argentino non prolungherà il contratto con la Juventus lasciando a fine stagione a parametro zero.

Come raccontato da Calciomercato.it, il club bianconero ha comunicato che, con l’avvento di Vlahovic, le priorità economiche sono cambiate e che è impossibile tornare a negoziare sulle basi dell’accordo che era stato chiuso a fine 2021 con uno stipendio lordo di 9 milioni netti a stagione più bonus. La spaccatura appare insanabile e dopo il summit le parti si sono lasciate senza un nuovo appuntamento all’orizzonte. Dybala lascerà i bianconeri e partirà così l’asta per la sua firma a parametro zero: l’Inter e altre big europee sono già pronte. Proprio i nerazzurri che la squadra di Allegri affronterà dopo la sosta per le Nazionali in un derby d’Italia cruciale per la corsa scudetto e non solo. È arrivata oggi l’ufficialità della positività di un big.

UFFICIALE Inter: Lautaro positivo al Covid

Come comunicato dall’Inter, “Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Si attendono ora aggiornamenti in vista del derby d’Italia di inizio aprile.