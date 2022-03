“La rosa dell’Inter non è all’altezza”. L’annuncio in diretta che fa discutere

Beppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter, ha detto la sua sull’attuale momento nerazzurro con delle parole un po’ in disaccordo con quanto affermato da altri opinionisti e tifosi

Ospite fisso dello ‘Sky Calcio Club’, Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter e campione del mondo nel 1982 con l’Italia di Bearzot, ha parlato proprio del momento dei nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da 7 punti nelle ultime 7 gare del campionato italiano di Serie A e dall’eliminazione in Champions League per mano del Liverpool di Jurgen Klopp.

Inter, le parole di Beppe Bergomi

Bergomi ha detto la sua fuori dal coro. Le sue parole infatti, invece di concentrarsi principalmente sul lavoro di Simone Inzaghi, si sono focalizzate sulla qualità della rosa a disposizione dell’ex tecnico della Lazio di Claudio Lotito: “Se fossi un dirigente nerazzurro ragionerei in questo modo: se ad agosto mi avessero detto di essere a tre punti dal primo posto avrei stentato a crederci. Mi aspettavo l’Inter più indietro. In estate sono andati via: Lukaku, che ha determinato, Eriksen, Hakimi e Conte. C’è stato un momento in cui l’Inter era insuperabile, quando ha fatto la grande rimonta, ma hanno speso tanto. La rosa non è all’altezza, anche in questo momento, con l’assenza di Brozovic, manca un giocatore con caratteristiche simili e la squadra è andata in difficoltà”.