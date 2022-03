UFFICIALE | Sbarca in Serie A: sarà bianconero fino al 2027

Già ufficializzato dal club di Serie A l’arrivo del nuovo calciatore per la prossima stagione: sarà bianconero fino al 2027

Siamo entrati nella fase clou della stagione, quella dove non saranno più concessi sbagli. La lotta scudetto è apertissima in Serie A: al momento in testa c’è il Milan di Pioli, ma la distanza dal Napoli e dall’Inter (che deve recuperare una partita) non è incolmabile. Non va poi trascurata, in ottica principale trofeo Nazionale, la Juventus targata Massimiliano Allegri, imbattuta da ormai numerose giornate.

Insomma ci aspettano diverse partite tutte da vivere dal rientro dopo la sosta fino alla fine dei giochi. Nonostante ciò le varie società sono al lavoro anche sul fronte calciomercato e arriva già l’ufficializzazione di un colpo in vista della prossima annata. L’Udinese, infatti, ha annunciato il primo acquisto: Festy Ebosele, terzino destro irlandese classe 2002, firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2027.

Udinese, già UFFICIALE il primo acquisto: è Festy Ebosele

Il talento si trasferisce in Friuli dal Derby County, squadra che attualmente milita in Championship. A renderlo noto lo stesso Udinese tramite il seguente comunicato: “Forza fisica, tecnica e tanta corsa per la fascia dell’Udinese: Festy Ebosele è un nuovo giocatore bianconero. L’esterno irlandese arriverà a partire da luglio e ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Ebosele è un giovane di grandi prospettive che, però, ha già alle spalle stagioni da protagonista in Inghilterra con la maglia del Derby County ed è il primo tassello che andrà a rinforzare l’Udinese in vista della stagione 2022/23“.