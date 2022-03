Milan, è finita davvero: 28 milioni d’ingaggio, ha firmato

Un calciatore del Milan saluterà il club rossonero alla fine della stagione in corso: 28 milioni d’ingaggio, ha già firmato col nuovo club

Il Milan è senza dubbio la squadra con la maggiore quantità di entusiasmo. I rossoneri sono in testa alla classifica e dimostrano grande compattezza e fiducia nei propri mezzi. Parallelamente alle questione di campo, però, la società si è trovata costretta a gestire la situazione spinosa legata al rinnovo di contratto di Franck Kessie, che i lomnbardi si erano quasi rassegnati ormai a perdere a parametro zero.

Per il centrocampista ivoriano siamo giunti alla chiusura definitiva della telenovela. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, infatti, l’ex Atalanta avrebbe effettuato le visite mediche per il Barcellona a Lugano in Svizzera nei giorni scorsi. E non è tutto: sempre secondo il noto emittente satellitare, avrebbe già firmato il contratto con i blaugrana. Trattasi di un quadriennale da 7 milioni di euro netti a stagione bonus facili compresi.

Come vi avevamo raccontato precedentemente sulle pagine di Calciomercato.it, l’approccio più importante in Italia era stato quello della Juventus. Ma l’ottimismo del club spagnolo cresceva sempre di più e ora non c’è più alcun dubbio sul trasferimento di Kessie in Catalogna. Il ‘Diavolo’ ha preferito resistere alle richieste elevate del classe ’96, non muovendosi dalla linea adottata anche con i casi Donnarumma e Calhanoglu. Kessie, dunque, si appresta a proseguire la sua carriera sotto la guida di Xavi e salutare definitivamente il Milan e la Serie A.