Barcellona superato, l’ingaggio monstre mette fuori gioco Juventus e Milan

Addio a zero ormai già deciso, l’offerta monstre mette fuori gioco Juventus e Milan: Barcellona superato

La scelta è stata fatta: a fine stagione sarà addio a parametro zero. Quale sarà la prossima destinazione però è ancora tutto da decidere.

Il Barcellona sembrava la tappa prescelta, invece c’è stata la frenata ed ora il Bayern Monaco sarebbe balzato in pole position. Parliamo di Noussair Mazraoui, 24 anni, terzino destro in scadenza di contratto con l’Ajax. Come raccontato da Calciomercato.it, il calciatore ha deciso di non rinnovare il contratto con i Lancieri e andare via a parametro zero al termine di questa stagione.

Una scelta che ha stuzzicato diversi grandi club europei: in Italia Juventus, Milan e Roma, con tempi diversi, sono stati accostati al nazionale marocchino. All’estero, il Barcellona sembrava la squadra che stava per sbaragliare la concorrenza. Per giorni si è parlato di un accordo trovato prima che intervenisse lo stesso 24enne per smentire un affare già definito. Ora arriva la proposta del Bayern Monaco che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco sprinta per Mazraoui

Secondo quanto riferisce ‘Sport1’, infatti, da Monaco di Baviera sarebbe partita una proposta molto allettante per Mazraoui. Al calciatore marocchino sarebbe stato offerto un ingaggio lordo da 10 milioni di euro a stagione, cifra superiore a quella proposta dal Barcellona.

Una offerta che, se confermata, metterebbe fuori gioco anche le società italiane che non potrebbero competere davanti a certe cifre. Un affare in divenire e da tenere in considerazione: il Bayern Monaco prova il blitz per Mazraoui.