Svolta immediata: fissato l’incontro a Milano per Dybala

Per Paulo Dybala è il momento della scelta: svolta improvvisa per l’attaccante che ha rotto con la Juventus, incontro importante

C’era attesa per l’incontro di questa mattina tra la Juventus e l’agente di Dybala. Un vertice che è servito per chiarire le idee sul futuro della Joya: non sarà in bianconero.

L’addio a Torino a fine stagione sembra ormai scontato e solo un – al momento lontano – ribaltone improvviso potrebbe cambiare il finale. Il numero 10 della Juventus nella stagione 2022-2023 non sarà sulle spalle dell’attaccante argentino: toccherà a Cherubini cercare un sostituto all’altezza, mentre all’entourage di Dybala è affidato il compito di individuare la soluzione ideale per l’ex Palermo.

Di alternative, almeno nel campo delle ipotesi non mancano. L’Inter ha fatto un sondaggio già la scorsa estate, come raccontato dalla nostra redazione, e tornerà alla carica. Il Tottenham di Paratici è pronto a portarlo in Premier League, mentre in Spagna dall’Atletico al Barcellona, passando per il Real Madrid, tutti osservano la situazione. Gli indugi potrebbero essere rotti già nei prossimi giorni con la voce che arriva dall’Argentina di un incontro che potrebbe cambiare tutti gli scenari.

Calciomercato Inter, incontro con gli agenti di Dybala

A parlare di quel che potrà essere il futuro di Paulo Dybala è Cesar Luis Merlo, giornalista argentino di ‘Tyc Sport’. Su Twitter racconta di un appuntamento già fissato tra gli agenti di Dybala e l’Inter: la prossima settimana dovrebbe tenersi il vertice che potrebbe cambiare gli scenari per la Joya.

Di certo Marotta è un grande estimatore dell’attuale numero 10 della Juventus e non è un segreto che non gli dispiacerebbe portarlo all’Inter. C’è però da fare i conti con questioni economiche con la società nerazzurra che deve tenere nella giusta considerazione le dinamiche di bilancio. Anche di questo potrebbero parlare lo stesso amministratore delegato interista e il procuratore di Dybala nell’incontro che – secondo Merlo – sarebbe programmato la prossima settimana. Dopo la fumata nera con la Juventus, la Joya è pronta a svoltare: c’è una decisione da prendere, l’incontro con l’Inter può dare l’indicazione giusta.