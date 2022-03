Agnelli se ne è innamorato: lo porta alla Juventus

Un difensore per la Juventus: i bianconeri tengono d’occhio la situazione relativa ad un calciatore del Barcellona impegnato in un complesso rinnovo

Juventus attenta a ciò che accade non solo tra le proprie mura, ma anche in merito a ciò che potrebbe succedere in altre big europee. Una su tutte il Barcellona, che esattamente come i bianconeri vive un’annata di passaggio e transizione tra il vecchio e il nuovo ciclo, con il chiaro obiettivo di tornare a brillare nel tempo come nel recente passato. I blaugrana hanno reciso il legame con ciò che c’è stato negli anni scorsi, ed ora con Xavi ha avviato un nuovo interessante progetto basato anche su molti giovani di talento.

Il Barcellona, esattamente come la Juventus con Dybala, dovrà tenere la guardia alta in merito alla situazione di alcuni big dal contratto non particolarmente lungo. Uno su tutti Ronald Araujo che ha l’accordo in scadenza a giugno 2023 e necessita quindi di un ritocco anche dal punto di vista economico per restare alla corte di Xavi a lungo.

Calciomercato, Araujo non tramonta: piace ad Agnelli per la Juventus

Araujo, che ha peraltro segnato ieri sera nel ‘Clasico’ contro il Real Madrid, è cresciuto moltissimo nel corso di questa annata, divenendo pilastro del Barcellona ed elemento intrigante anche in ottica mercato. Senza rinnovo in estate sarà a 12 mesi dalla scadenza del contratto, condizione favorevole per un eventuale addio anticipato.

L’accordo in scadenza stuzzica quindi un paio di club, tra cui anche la Juventus. Come evidenziato da ‘Fichajes.net’, in caso di mancata intesa che soddisfi entrambe le parti sarebbero tre le possibili destinazioni. Una potrebbe essere la stessa società bianconera, con Araujo che avrebbe impressionato prima di tutto lo stesso Andrea Agnelli nelle sfide dello scorso anno, al netto poi dell’exploit di questa prima metà di stagione. Fa quindi gola al presidente juventino, che potrebbero affiancarlo a de Ligt ed alla corte di difensori esperti come Chiellini e Bonucci che possono aiutarlo a crescere.

Le altre ipotesi per Araujo porterebbero in Francia al Paris Saint Germain, ed in Inghilterra al Manchester United.