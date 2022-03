Crisi Inter: Marotta blocca tutti i rinnovi

L’Inter non riesce a ritrovare il ritmo in campionato e Marotta prende una decisione drastica: congelati tutti i rinnovi

Sette punti in sette partite sono inaccettabili per una squadra che ambisce al secondo scudetto consecutivo e che, a bocce ferme, partiva come la favorita per la vittoria finale.

La crisi di risultati è profonda ed ha portato alla luce le fragilità mentali di un gruppo che in estate ha perso due trascinatori come Conte e Lukaku. Ora Simone Inzaghi è chiamato a trovare una soluzione, ad avere un piano B nel più breve tempo possibile, considerando che gli avversari sembrano aver trovato le contromisure per fermare l’Inter. Nel frattempo, la mancanza di risultati si riflette anche sul mercato: Beppe Marotta blocca tutti i rinnovi dei nerazzurri.

L’Inter non si sblocca, Marotta blocca i rinnovi di contratto

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, Beppe Marotta ha deciso di congelare tutte le trattative per i rinnovi e riprenderle solamente al termine della stagione. Ora, infatti, occorre essere concentrati solamente sul campo e su questo finale di campionato: lo scudetto è ancora possibile e la dirigenza dell’Inter vuole giocarsi tutte le carte a propria disposizione. Ovviamente, questo discorso non vale per Marcelo Brozovic: con il croato l’accordo è già stato trovato ed il rinnovo sarà ufficializzato in tempi brevi.

Chi dovrà restare sulle spine, invece, sono Samir Handanovic e Ivan Perisic. Entrambi hanno il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e, in mancanza di un prolungamento del contratto, lasceranno il club meneghino a parametro zero. Due situazioni similari, considerando che con Onana e Gosens l’Inter ha già in mano i sostituti, dove i due nerazzurri dovrebbero accettare un ruolo da comprimari. Tutto fermo anche per Milan Skriniar, il cui contratto andrà in scadenza nel 2023: la dirigenza meneghina vuole evitare di ripetere un nuovo caso Brozovic e trovare l’accordo con tempismo. Se ne riparlerà a fine stagione però, ora testa al campo e al sogno tricolore.