Inzaghi ‘esonerato’, già scelto l’erede italiano

Simone Inzaghi criticato dopo il nuovo passo falso in campionato. La vetta della Serie A si allontana

Piove sul bagnato in casa Inter dopo il secondo pareggio consecutivo in campionato e i due punti persi nei confronti di Milan, Napoli e anche Juventus. Oggi il club nerazzurro ha infatti comunicato la positività di Lautaro Martinez.

Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, i nerazzurri saranno attesi dal derby d’Italia all’Allianz Stadium. In attesa del recupero col Bologna, la squadra di Simone Inzaghi rischia di essere scavalcata in classifica dalla Juve in caso di sconfitta nello scontro diretto. Nel mirino dopo l’1-1 con la Fiorentina è finito anche il tecnico nerazzurro. La vetta della Serie A si allontana e il momento di Dzeko e compagni preoccupa tutto l’ambiente.

I tifosi scelgono De Zerbi per il post Inzaghi

Crisi di risultati per l’#Inter di #Inzaghi su cui aleggiano le prime incertezze.

In caso di mancato scudetto ed eventuale addio chi preferireste al suo posto? 📲 RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 21, 2022

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, in caso di mancato scudetto ed eventuale addio di Simone Inzaghi i votanti hanno scelto Roberto De Zerbi per la successione dell’ex Lazio. Seguono Stankovic (25,4%) e Juric (20,9%). Infine, non scalda il possibile ritorno in nerazzurro dell’ex centrocampista Thiago Motta (17,9%).