L’Inter accusa Inzaghi: ultimatum e rischio esonero

Inter in crisi nera, Simone Inzaghi non trova più la rotta: il tecnico è spalle al muro e si gioca il posto in nerazzurro

Un mese e mezzo fa, ipotizzare lo scenario attuale sarebbe stato quantomeno arduo. Con una poderosa accelerazione, l’Inter si era presa la vetta solitaria e si preparava a mettere le mani sul campionato, con la possibilità concreta di mettere una seria ipoteca sul titolo negli scontri diretti con Milan e Napoli. I famigerati tre minuti di fuoco di Giroud nel derby, però, hanno cambiato tutto.

Da un’Inter potenzialmente a +10 sui cugini rossoneri, si è passati in sette partite a un -6 ‘reale’, che nella migliore delle ipotesi sarebbe un -3 ‘virtuale’, considerato il recupero con il Bologna. Sette punti in sette gare e inerzia della stagione che si è invertita totalmente, l’Inter fatica a giocare e fatica a segnare. E cambiano anche i giudizi su Simone Inzaghi, che era sembrato calarsi a meraviglia nella sua nuova realtà. Le responsabilità del tecnico appaiono evidenti e adesso iniziano le riflessioni sul futuro, che potrebbero portare anche a sviluppi inattesi.

Inzaghi, a rischio il suo futuro in casa Inter: i prossimi step

Il ‘Corriere della Sera’ fa il punto della situazione. Si parte dalla considerazione che all’allenatore non si chiedeva di vincere subito lo scudetto, ma si era messo nelle migliori condizioni per riuscirci prima di infilarsi nel tunnel attuale. A lui si rimprovera nell’ultimo periodo una certa mancanza di coraggio (Dzeko tenuto in panchina a Liverpool, il bosniaco e Lautaro fuori insieme con la Fiorentina), staticità nei cambi, nelle letture e nella capacità di trovare alternative, principalmente a Brozovic. Non convincono nemmeno le scelte di mercato condivise con la società, come l’acquisto di Correa in luogo di un altro centravanti che poteva essere Zapata o Belotti, o quello di Gosens che al momento non appariva necessario. Dopo la pausa c’è la Juventus, in uno scontro molto significativo. Da lì, l’Inter deve provare a costruirsi un finale di stagione diverso. Proseguendo il trend attuale, Inzaghi metterebbe seriamente a rischio la riconferma per la prossima stagione.