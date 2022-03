Roma-Lazio, Tiago Pinto elude una domanda ‘scomoda’

Tiago Pinto ha parlato pochi minuti prima del fischio d’inizio tra Roma e Lazio. Il dirigente elude una domanda un po’ scomoda in un momento cruciale

La Roma non può e non vuole sbagliare la partita delle partite, quella che per i tifosi vale una stagione intera, quella contro la Lazio. Stiamo parlando di uno dei derby più sentiti d’Italia e tramite cui i giallorossi vogliono confermare il buon momento di forma in campionato.

Poco prima del fischio d’inizio, ai microfoni di ‘DAZN’ si è soffermato Tiago Pinto: “Mourinho scelto anche per l’empatia? E’ sempre molto naturale, genuino. Questo rapporto tra lui e i tifosi è bello. Dal primo giorno, i tifosi sono sempre accanto alla squadra. Aspettiamo fino alla fine, quest’ambiente è molto bello, ma ci dà anche la responsabilità di dargli la vittoria”.

Poi arriva una domanda piuttosto scomoda per la Roma in questa stagione: “Perché Pedro è andato via? Nel momento giusto possiamo parlarne, oggi c’è il derby. Non è l’occasione per parlare di quanto successo l’estate scorsa”.

Roma-Lazio, le parole di Tiago Pinto prima della partita

Arriva un’altra domanda non proprio facile per Pinto, questa volta da Ciro Ferrara: “Per voi è più importante vincere un derby o arrivare davanti alla Lazio? Penso che se un giorno diventassi giornalista e ti facessi la stessa domanda rispetto a quando giocavi con la Juventus, mi diresti che è scomodo. Un derby è sempre una partita speciale, è importante per tutti, ma con onestà ho sempre detto di guardare di partita in partita. Dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti”.