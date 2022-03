Lazio, Tare ‘stuzzica’ sul suo addio prima del derby

La Lazio affronta la Roma in Serie A, una partita che vale una stagione. Igli Tare, nell’intervista pre-partita, stuzzica un po’ i giornalisti sul suo addio

Il derby di Roma è una partita che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Oggi, con la Lazio e i giallorossi appaiati e in piena corsa per l’Europa, nessuna delle due vuole sbagliare per portare a casa i tre punti, ma soprattutto la stracittadina.

Igli Tare ha presentato la sfida di oggi pomeriggio ai microfoni di ‘DAZN’: “Cosa rappresenta il derby per la Lazio di Sarri? Non si gioca, si deve vincere. Vuol dire tanto per la classifica, per quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi. È una partita a sé, abbiamo avuto modo di prepararlo nel miglior modo possibile e siamo concentrati. Sensazioni? Ormai sono un laziale adottato, ne abbiamo vissute tante in 17 anni. Ogni volta è un’emozione a parte. Sappiamo bene cosa vuol dire vincere questa partita”.

Roma-Lazio, Tare gioca sul suo futuro nel pre-partita

Si parla tanto di un futuro di Tare lontano dalla Lazio. Il direttore sportivo di biancocelesti è stato interrogato proprio sul suo destino in biancoceleste e ha giocato un po’ coi giornalisti: “I tifosi della Lazio possono stare tranquilli per il suo futuro? Non ho sentito (scherza, ndr.)“. Poi, sorridendo, risponde prontamente: “Sì, sì”. E quando gli viene chiesto cosa manchi per colmare il gap con le prime quattro di Serie A, afferma: “Non manca tanto, abbiamo fatto una scelta a inizio anno, dicendo che serviva tempo a Sarri e alla squadra. Si vede la mano dell’allenatore, che ha assimilato la sua idea di calcio e i risultati ci sono. Siamo un po’ staccati dalle prime quattro, purtroppo, ma sapevamo che si sarebbero stati problemi e così è stato. Dobbiamo giocare una partita alla volta, come fossero finali, e poi tirare le somme”.