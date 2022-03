Roma-Lazio, Sarri sbotta: “Rigore su Milinkovic netto. Zaniolo? Me lo aspettavo”

Maurizio Sarri delusissimo dopo il pesante ko nel derby, anche se l’allenatore della Lazio in conferenza stampa rivendica un rigore su Milinkovic

Delusione e amarezza, soprattutto per come la sua Lazio ha reagito, o meglio non ha reagito, al vantaggio di Abraham dopo pochi secondi. Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa scuro in volto e anche lui ha da rivendicare soprattutto un rigore su Milinkovic-Savic: “La squadra non era sfilacciata, ha perso tanti palloni in costruzione in maniera inusuale e così ti trovi in una situazione numerica non ideale. Partita condizionata dal gol dopo neanche un minuto a cui si poteva rimediare, ma ti può portare a un contraccolpo. Era il momento di restare in partita, magari soffrire ma poi rientrare, invece come reazione emotiva non abbiamo avuto niente. Ci poteva riportare in partita solo il rigore di Milinkovic-Savic che c’era, non era colpa dell’arbitro ma al Var lo dovevano richiamare. La gomitata era netta – sottolinea Sarri in conferenza stampa -. Non dobbiamo appellarci a questo, c’era tutto il tempo per tornare in partita e invece noi siamo rimasti frastornati”.

Dopo il pesantissimo ko nel derby, Sarri si dispiace per i tifosi ma sembra fiducioso per le prossime partite: “Io spero non lasci scorie. C’è un grande dispiacere, a me personalmente dispiace per i tifosi, anche stasera curva piena che ha cercato di darci una mano, dovremmo noi trascinare la curva invece era il contrario. Spero, nonostante la delusione data ai tifosi, che abbiamo la forza di farla finire qui, ricominciare a giocare e stop. Di solito abbiamo sempre avuto reazioni di buon livello e speriamo sia così anche in questa occasione”.

Poi Sarri torna sull’episodio del rigore: “La mia sensazione è che lo prenda in pieno con il gomito e non con la mano, come ha detto l’arbitro. Quindi doveva essere richiamato dal Var. Era netto e chiaro ma è inutile appellarsi all’episodio, poteva rimetterci in pista mentalmente ma io devo valutare gli altri 90 minuti e noi siamo stati incapaci di reagire e restare in partita. E questo ti viene solo se hai la capacità di soffrire, ma anche poi restare nella partita”. Sulle scelte tattiche di Mourinho: “Io mi aspettavo che Zaniolo restasse fuori, non sapevo chi avrebbe giocato al suo posto. Di tattico in questa partita non vedo niente, se una squadra si spegne dopo il primo episodio negativo tutto poi è relativo al fatto che non riesci a restare acceso e non ti funziona nulla”.