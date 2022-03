Disfatta Lazio, Sarri ‘esonerato’ dopo il derby: “Delusione dell’anno”

La Roma trionfa nel derby contro la Lazio e mette nei guai Sarri. Il giudizio dei tifosi è unanime: “Va cacciato via”

Non poteva esserci giornata storta peggiore per la Lazio: nel derby i biancocelesti vengono surclassati dalla Roma che si impone per 3-0.

Partita praticamente mai in discussione con Abraham che l’archivia in 22 minuti: gol fortunoso al 1′, raddoppio al 22′ e Lazio in barca. La splendida punizione di Pellegrini al 40′ mette il sigillo sulla festa giallorossa fa sprofondare ancora di più la squadra di Sarri.

Proprio il tecnico di Figline è bersagliato sui social per la disfatta della Lazio. I tifosi biancocelesti ne chiedono l’esonero con il classico hashtag #sarriout e in tanti evidenziano come Mourinho lo abbia surclassato. “Vediamo chi viene cacciato”

Calciomercato Lazio, tifosi contro: spopola il #sarriout

L’andazzo è chiaro: sui social i tifosi della Lazio non perdonano Maurizio Sarri per la sconfitta nel derby contro la Roma. In tanti chiedono l’esonero dell’allenatore di Figline, qualcuno se la prende con chi lo riteneva il migliore della Serie A: “Ma per cortesia”.

Un passo falso quello della Lazio che arriva quando i biancocelesti arrivavano comunque da un buon momento, ma la debacle nella partita che conta di più è troppo grave ed allora la richiesta è chiara: #Sarriout.

Ecco alcuni tweet:

Finora si può tranquillamente dire Sarri delusione dell'anno, per me. Essere potenzialmente ottavi con questa rosa anche no. Poi, come per tutti, servono 2 anni per giudicare il suo lavoro, ma questa stagione fino ad ora si può giudicare, male. — ACB (@AntonioCorsa) March 20, 2022

A fine campionato Mou passerà per fenomeno perché Ti e Ci ha surclassato nel derby di ritorno ( che tutti ricorderanno) e perché sarà arrivato nelle semifinali di un #Coppa…

Mentre TU HAI DECISO BENE DI ABBANDONARE

Vai ad allenà il Ponetedra @OfficialSSLazio #Sarri #Lazio — GiovanMaria Catalan Belmonte (@BelmonteCatalan) March 20, 2022