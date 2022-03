Roma-Lazio, Mourinho critico: “C’è una cosa che non mi piace”

Derby a senso unico quello vinto stasera dalla Roma. A parlare della serata dell’Olimpico ci ha pensato Josè Mourinho

Josè Mourinho imbriglia Maurizio Sarri e la sua Lazio e porta a casa con un netto 3-0 il derby di oggi. Serata magica per la Roma che non lascia scampo agli avversari di serata grazie soprattutto ad un primo tempo dominante che ha indirizzato definitivamente la partita. Lo stesso Mourinho ha tirato le somme del derby ai microfoni di ‘Dazn’: “Grande prestazione. La vittoria contro l’Atalanta era stata una gara molto solida. Oggi è stato veramente speciale. Tutto quello che avevamo pianificato i giocatori lo hanno messo in campo e lo hanno meritato. Siamo sempre stati in controllo. Non mi piacciono gli olè e quando i giocatori li interpretano in modo sbagliato. Non mi piacciono a fine partita figuratevi al minuto 43. Non mi piace quando i calciatori lo interpretano come partita finita. Sempre rispetto per l’avversario. Quando voi dite che Abraham è fantastico non sono d’accordo. Io conosco le sue potenzialità e da lui esigo tanto. Questo è Tammy e deve giocare così, e non parlo di gol”.

CAMPIONATO – “In campionato mi sembra ovvio che le quattro che sono avanti finiscano in quelle posizioni. Dopo ci sono 4 squadre tra la quinta e l’ottava. Finire quinto o ottavo farebbe differenza. Vediamo se possiamo finire bene il campionato. Voglio andare a casa”.

ITALIA E PORTOGALLO – “Non dobbiamo dimenticare Turchia e Macedonia. La Turchia per noi sarà una partita difficile. Non sono neutrale. Amo l’Italia e la ringrazio per tutto quello che mi ha dato però forza Portogallo e andiamo lì”.