“Siete veramente assurdi”, bufera derby: ecco cosa sta succedendo

Il derby Roma-Lazio subito entra nel vivo: due gol di Abraham e bufera, ecco cosa sta succedendo

Roma subito in grande spolvero nel derby contro la Lazio. Abraham la sblocca in avvio, poi lo stesso inglese raddoppia sempre nel primo tempo.

Un uno-due che fa sbandare la squadra di Sarri che però non ci sta e recrimina. Due gli episodi dubbi: una sbracciata di Ibanez che colpisce Milinkovic-Savic e un intervento dello stesso difensore su Immobile. In entrambe le occasioni l’arbitro Irrati lascia proseguire, una doppia decisione che non va giù al popolo biancoceleste. Si parla di rigore “scandaloso” per l’episodio Ibanez–Milinkovic, mentre per quello su Immobile i giudizi – almeno quelli di parte laziale – sono unanimi: è rigore netto.

Sui social si trovano numerosi tweet contro il direttore di gara: “Partita falsata” scrive un utente e un altro sottolinea che a parte invertite sarebbero stati due rigori assegnati. “Siete assurdi veramente” la chiosa finale.

Roma-Lazio, Marelli: “Ibanez-Milinkovic dubbio”

Su entrambi gli episodi si è espresso Luca Marelli su ‘DAZN’. Per l’ex arbitro soltanto uno dei due episodi avrebbe potuto portare ad un intervento del direttore di gara: “Direzione pulita di Irrati, c’è l’episodio tra Ibanez e Milinkovic-Savic, episodio di campo. C’è stata una sbracciata di Ibanez che avrebbe potuto anche portare a qualcosa di diverso ma il Var non poteva intervenire. Su Immobile invece non c’è nulla”.

Ecco alcuni tweet:

goal che nasce da un rigore non dato, partita falsata — OkCampione (@okkampione) March 20, 2022

Il rigore su milinkovic é scandaloso — Enrico Volpini 🍩 (@EnricoVolpini1) March 20, 2022

Due falli incredibili in area di rigore che a parti inverse sarebbero stati SENZA DUBBIO due rigori. Con noi neanche il dubbio. Siete assurdi veramente. #sslazio #lazio — ChrisFentyM (@ChrisFentyM) March 20, 2022

Raddoppio della Roma che nasce da un rigore netto non concesso a immobile…. …..😂😂😂😂😂💦💦💦💦💦💦#RomaLazio — Valerio Mangolini (@RomaNelCervello) March 20, 2022

Questo intervento su Immobile ha la stessa dinamica del famoso contatto Kjaer-Pellegrini, quindi x i romanisti era rigore netto? #RomaLazio — Il Paper (@fpaper83) March 20, 2022

goal che nasce da un rigore non dato, partita falsata — OkCampione (@okkampione) March 20, 2022