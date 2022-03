Roma-Lazio, la Sud già festeggia: la reazione di Mourinho è clamorosa

Dominio Roma nel primo tempo del derby contro la Lazio. La Curva Sud festeggia e Mourinho dice la sua: la reazione

Il primo tempo del derby della capitale è un vero e proprio dominio romanista al cospetto di una Lazio completamente in bambola. I giallorossi vanno al riposo in vantaggio di tre gol, che potevano essere anche di più. La squadra di Mourinho arriva prima dappertutto, vince tutti i contrasti, ha più grinta.

Insomma, domina in lungo e largo. E l’entusiasmo sugli spalti è letteralmente alle stelle, tanto che già prima della fine del primo tempo dalla Curva Sud cominciano ad alzarsi gli ‘olé‘ ai fraseggi della Roma, che di solito si sentono a fine partita con risultato già acquisito. Ma manca ancora un tempo e i giallorossi in questo campionato si sono già fatti rimontare tre gol una volta, contro la Juve a gennaio. Per questo e non solo, a Jose Mourinho non sono piaciuti affatto questi festeggiamenti prematuri e allora si è arrabbiato con i propri tifosi, agitando le braccia e facendogli segno di non proseguire. Mourinho ha troppa esperienza per pensare che la partita sia finita, anche se già – sulla carta – ipotecata.