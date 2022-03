Juventus, ammonizione pesantissima | UFFICIALE: salta l’Inter

La Juventus dovrà fare a meno di un interprete nel big match contro l’Inter. Il calciatore è stato ammonito oggi contro la Salernitana ed era diffidato

La Juventus è chiamata a una reazione immediata contro la Salernitana e sta facendo il suo dovere. Grazie alla coppia formata da Dusan Vlahovic e Paulo Dybala, i bianconeri sono in vantaggio con il punteggio di 2-0.

Un risultato che, alla fine del primo tempo, lascia abbastanza tranquilli i tifosi della Vecchia Signora. Però, non arrivano solo buone notizie per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, infatti, non potrà avere a disposizione Luca Pellegrini contro l’Inter. L’esterno bianconero è stato ammonito per simulazione al 41esimo del primo tempo: sterza sul mancino e vola in terra, ma secondo l’arbitro non c’è contatto. L’ammonizione è immediata e il difensore era diffidato. L’italiano ha acquisito importanza nelle rotazioni di Allegri, ma il tecnico dovrà fare a meno di lui nella super sfida scudetto. Intanto, sta arrivando un’altra vittoria in Serie A, importantissima per reagire, ma anche per scalare la classifica. Con questo risultato, infatti, i bianconeri rosicchierebbero altri due punti all’Inter e terrebbero il passo di Milan e Napoli.