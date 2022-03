Derby Roma-Lazio, da Zaniolo a Hysaj: ultimi dubbi di formazione

Le ultime news Roma e Lazio sul derby della Capitale. Le scelte di formazione di Mourinho e Sarri: dubbi Zaniolo e Hysaj

L’orologio corre, il derby della Capitale è alle porte e l’ansia sale. L’Olimpico resta al 75%, ma sarà stracolmo con almeno 52mila spettatori tra romanisti (37mila) e laziali (circa 15mila). Uno scontro fondamentale per la corsa europea e che va anche oltre la supremazia cittadina. Ieri Mourinho ha acceso la vigilia, ma senza frecciate ai dirimpettai.

Lo Special One se l’è presa con Zeman, che aveva dato la Lazio favorita in quanto più avanti con il proprio percorso con una Roma sotto le aspettative. “Non posso rispondere a uno che ha due Serie B nel palmares”, replica Mourinho. Che poi rivela la disponibilità di Lorenzo Pellegrini, vero e proprio dubbio della vigilia. Il capitano giallorosso ha subito un attacco febbrile, ieri la temperatura è scesa e si è allenato regolarmente. “Non è al 200%, ma giocherà e non è un bluff”, ha detto Mourinho. Per cui il 7 sarà in campo, Con qualche altro ballottaggio in difesa e non solo. Kumbulla è in vantaggio su Ibanez, Zalewski potrebbe spuntarla di nuovo su El Shaarawy. L’incognita sorta in queste ultime ore è legata addirittura a Zaniolo e alla sua presenza in campo dall’inizio. Non sarebbe la prima volta, ma nel derby fa rumore soprattutto dopo i mugugni col Vitesse. Ma Nicolò ha grande voglia di rivalsa, non ha mai segnato alla Lazio (con i tifosi biancocelesti non ha un grande rapporto, per usare un eufemismo) e vuole cominciare assolutamente oggi. Dovrebbe essere lui a fare coppia con Abraham, l’alternativa è che avanzi Mkhitaryan (o uno tra Zalewski ed El Shaarawy, con l’altro sulla fascia) con l’inserimento di Oliveira a centrocampo.

Solito modulo, un dubbio di formazione e ritiro facoltativo. Maurizio Sarri si prepara a vivere il secondo derby della stagione e della sua carriera sulla panchina della Lazio. Il primo nel girone di andata andò bene: vittoria per 3-2. Il secondo, in programma oggi alle 18, arriva dopo il successo di lunedì scorso contro il Venezia. Il tecnico biancoceleste deve fare i conti con la squalifica di Zaccagni e l’infortunio di Radu. Due assenze pesanti che costringeranno, da una parte, Felipe Anderson e Pedro agli straordinari con Immobile in attacco e, dall’altra, aprono il ballottaggio in difesa tra Lazzari, Patric e Hysaj. Alla fine sarà solo un terzino a spuntarla, ma molto dipenderà dalle strategie offensive o conservative del mister. Annunciato il centrocampo con Leiva, preferito al convalescente Cataldi, in cabina di regia con le due mezzali Milinkovic e Luis Alberto. Certa la coppia centrale composta da Acerbi e Luiz Felipe davanti al portiere Strakosha. Praticamente sold out il settore dedicato ai tifosi laziali: distinti e curva Nord. Grande attesa per la coreografia che al momento resta top secret. Nonostante l’importanza della partita, Sarri anche stavolta ha optato per il ritiro facoltativo per i suoi giocatori, mentre lui ha cenato a Formello con il presidente Lotito.