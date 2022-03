Scambio alla pari tra big: addio Napoli, vola a Milano

Il big del Napoli potrebbe lasciare gli azzurri per sbarcare a Milano. Ipotesi di scambio: tutti i dettagli

Continua la corsa a tre fra Milan, Napoli e Inter per la conquista dello scudetto. La corsa è sempre più serrata a otto giornate dalla fine del campionato.

Nella giornata di ieri è arrivato un nuovo passo falso, quello dei nerazzurri contro la Fiorentina, mentre la squadra di Spalletti ha vinto in rimonta grazie ad un super Osimhen e i rossoneri hanno strappato tre punti pesantissimi a Cagliari con la rete di Bennacer. Alla sosta, dunque, la capolista resta il Milan, con il Napoli e l’Inter ad inseguire e la Juventus di Massimiliano Allegri sempre in agguato. Ma non solo il campo. Si parla già del calciomercato estivo e nei prossimi mesi le tre big potrebbero incrociarsi anche in sede di trattative. Ecco l’indiscrezione proveniente dalla Spagna.

Calciomercato, il possibile scambio sull’asse Milano-Napoli: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, il Milan è sulle tracce di Elmas. Il centrocampista macedone piace anche all’Inter e con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina ha fatto un importante salto di qualità nella stagione in corso. Il classe 1999 è così finito nel mirino delle due milanesi. Inoltre, riferisce il quotidiano, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic per un eventuale scambio alla pari valutando entrambi i calciatori 35 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Milano-Napoli.