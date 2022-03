Calciomercato, blitz improvviso: la Juventus lo porta via all’Inter

La Juventus si mette in moto per il prossimo mercato estivo e accelera improvvisamente, ecco lo scippo all’Inter

L’eliminazione dalla Champions League patita per mano del Villarreal ha fatto malissimo alla Juventus. Ma se c’è un lato positivo da trovare all’uscita dall’Europa, è che ha fatto chiarezza nel percorso che i bianconeri dovranno compiere nel prossimo futuro.

I punti deboli della squadra di Allegri sono emersi in maniera piuttosto evidente. Ora, c’è ancora la possibilità di concludere positivamente la stagione, blindando il posto Champions e, calendario alla mano, provare a sognare una difficilissima ma ancora possibile rincorsa scudetto in caso di vittoria nello scontro diretto contro l’Inter. Senza dimenticare la Coppa Italia, un trofeo da provare a vincere. Nel frattempo, in chiave di mercato, si ragiona già su quali saranno i correttivi principali e le necessità a cui porre rimedio. La sensazione, è che il reparto che abbia bisogno di maggiore qualità e quantità sia il centrocampo, da troppo tempo carente di uomini determinanti. Cherubini e Arrivabene intendono regalare un paio di rinforzi di spessore ad Allegri e le idee non mancano. A proposito dell’Inter, lo scontro si ripropone, come sempre, anche fuori dal campo.

Juventus, sondaggio per Paredes: è lui l’uomo chiave del centrocampo

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus avrebbe sondato con il Psg il terreno per Leandro Paredes. Del centrocampista argentino ex Roma si torna periodicamente a parlare relativamente a un suo ritorno in Italia. Giocatore che piace anche ai nerazzurri, che hanno bisogno disperato di un vice Brozovic, mentre la Juve intende portarsi in vantaggio, in attesa di capire cosa succederà al Chelsea e, di conseguenza, la reale fattibilità dell’affare Jorginho. Nel caso in cui fosse troppo complicato arrivare al regista della Nazionale, la prima alternativa sarebbe proprio Paredes e la Juventus intende farsi trovare pronta. Considerata la scadenza del contratto dell’argentino nel 2023, l’operazione, economicamente, sembrerebbe alla portata.