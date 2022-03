Incedibile per Allegri, ma la Juventus lavora allo scambio più soldi

La Juventus a fine stagione potrebbe perdere uno dei suoi titolarissimi: Massimiliano Allegri, però, lo dichiara incedibile alla società

Il nuovo stop dell’Inter può permettere ai bianconeri di arrivare allo scontro diretto con un solo punto di distanza: prima, però, bisognerà centrare la vittoria contro la Salernitana.

Dopo la grande delusione della Champions League, la Juventus ha subito la possibilità di scacciare via le brutte sensazioni e ritrovare la vittoria. La sfida all’Allianz Stadium contro i campani ha, per questo, una doppia valenza. In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha spostato ogni tipo di giudizio e valutazione al termine della stagione, ma ha anche ammesso che dei cambiamenti in rosa verranno fatti. Uno di questi potrebbe coinvolgere un calciatore per lui fondamentale: Danilo.

Calciomercato Juventus, Barcellona su Danilo | Allegri pone il veto

Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di un possibile interessamento del Barcellona per Danilo. L’esterno brasiliano rappresenta un autentico jolly per Allegri, che oggi contro la Salernitana potrebbe schierarlo anche a centrocampo. Xavi sarebbe rimasto colpito dalle sue doti da leader e dalla capacità di legare il gioco con centrocampisti ed attaccanti, per un’interpretazione più ‘spagnoleggiante’ del ruolo. A tentare la Juventus potrebbe essere uno scambio con Sergino Dest, che per età e prospettiva potrebbe rappresentare un buon investimento.

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, ad interrompere sul nascere ogni spunto per l’affare ci sarebbe Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese avrebbe dichiarato incedibile Danilo alla società e non sarebbe disposto a fare a meno delle sue doti di leadership nella prossima stagione. Una linea che la società bianconera avrebbe accolto, ma avrebbe anche messo in chiaro che in caso di un’offerta vantaggiosa sarebbe disposta a lasciar partire il brasiliano. Insomma, la permanenza di Danilo sotto la ‘Mole’ è tutt’altro che scontata.