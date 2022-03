La Juventus perde i pezzi: via un altro pilastro

La Juventus deve guardarsi dalle mire di un top club su una colonna bianconera, ma la tentazione dello scambio può cambiare tutto

Molte cose potrebbero cambiare, a fine stagione, nella Juventus. La necessità insopprimibile di cambiamento si avverte con chiarezza ora più che mai, soprattutto dopo l’eliminazione cocente in Champions League per opera del Villarreal.

Per tornare a grandi livelli in Europa, servirà mettere mano alla rosa e rivoluzionare alcuni reparti. I limiti della squadra di Allegri dal punto di vista del gioco e della qualità sono emersi in alcune situazioni in maniera impietosa, nonostante la serie di 15 risultati utili che ha permesso una risalita prepotente in campionato. Porte girevoli dunque dalle parti della Continassa, con diversi volti nuovi che potrebbero arrivare e altri volti storici che potrebbero salutare. Le voci di mercato impazzano e non risparmiano anche giocatori di cui in realtà la Juventus non vorrebbe privarsi, ma con scenari che potrebbero farsi interessanti.

Juventus, il Barcellona si fa sotto per Danilo: la proposta indecente

Il ‘Mundo Deportivo’ riferisce infatti dell’idea del Barcellona, che sta pensando a Danilo. Per il brasiliano, i blaugrana avevano già sondato il terreno la scorsa estate, senza successo. Si tratterebbe di una operazione per alzare qualità ed esperienza della squadra a disposizione di Xavi, ma in Catalogna sono consci delle difficoltà dell’operazione. Il giocatore ha un contratto con la Juventus fino al 2024, a Torino si trova bene, ha un ingaggio elevato e, come detto, i bianconeri non vorrebbero privarsene. Soprattutto Allegri crede molto in lui. Ma la situazione potrebbe cambiare, con la possibile proposta, da parte del Barça, di uno scambio con lo statunitense Dest, classe 2000 di grande qualità e prospettiva.