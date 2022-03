Inter, vuole cambiare squadra: chiamata a Marotta

Ritorna in auge un nome in particolare per l’attacco del futuro in ottica Inter, il giocatore attende i nerazzurri

L’Inter conferma di vivere un periodo tutt’altro che felice, con il pari in casa contro la Fiorentina che fa scappare il Milan in vetta alla classifica. Ora, i nerazzurri sono a -6 dai cugini, con la possibilità del potenziale -3 con il recupero contro il Bologna, ma il trend vede la squadra di Inzaghi faticare terribilmente.

Fatta eccezione per il 5-0 alla Salernitana, si fa una gran fatica ormai anche a segnare. Dalla pausa di gennaio, nelle altre sei gare in campionato, soltanto quattro reti realizzate. Anche così si spiega la pesante involuzione di cui è conscio Simone Inzaghi, che nel finale di stagione spera di ritrovare la sua squadra, ma sa che per il prossimo anno servirà qualcosa in più da affiancare a Dzeko e Lautaro Martinez, con Sanchez e Correa che per vari motivi non hanno dato il contributo sperato. Marotta è al lavoro per almeno un colpo di spessore in attacco, che però potrebbe essere diverso da quello ipotizzato ultimamente.

Inter, ritorno di fiamma per Zapata: affare possibile, ecco perché

Se l’Inter è infatti segnalata forte su Scamacca, c’è anche il ritorno di fiamma per Duvan Zapata. Il colombiano era già stato chiesto da Inzaghi la scorsa estate, ma l’Atalanta lo aveva dichiarato incedibile. Ora, l’ipotesi di una partenza ritorna d’attualità, secondo il ‘Corriere dello Sport’, che scrive come trovare un’intesa con i bergamaschi in termini di formula e cifre potrebbe non essere particolarmente arduo. Del resto, Zapata, che quest’anno ha patito molto gli infortuni, a 31 anni va alla ricerca di un ultimo grande scatto di carriera e l’Inter può darglielo. Oltretutto, per i campioni d’Italia uscenti, potrebbe trattarsi di una soluzione più agevole rispetto a Scamacca, per il quale il Sassuolo continua a sparare alto.