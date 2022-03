Calciomercato Inter, scambio due per uno più soldi col big di Inzaghi

Il Paris Saint-Germain riflette sulle prossime mosse da compiere in estate sul calciomercato: scambio per il titolarissimo dell’Inter

C’è aria di rivoluzione in casa PSG. La brutta eliminazione in Champions League arrivata agli ottavi di finale, per mano tra l’altro dell’acerrimo rivale Real Madrid, ha creato non poco subbuglio nell’ambiente. L’obiettivo ai blocchi di partenza era ben chiaro: vincere finalmente la massima competizione europea.

Dunque è inevitabile parlare di fallimento, considerando poi la scoppiettante campagna acquisti che ha portato Messi e diversi altri giocatori top in squadra. Appare segnato, chiaramente, il futuro di Mauricio Pochettino. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il sogno per la panchina è Zinedine Zidane, il cui destino si divide tra Parigi e l’incarico di Ct della Francia. Ma l’allenatore non basta: i parigini studiano anche le prossime mosse da compiere nella finestra estiva di calciomercato. Alcuni elementi della rosa hanno deluso le aspettative, percià il gruppo sarà presumibilmente soggetto a cambiamenti rilevanti nei prossimi mesi. In particolare, dopo il flop Sergio Ramos, ci sarebbe l’intenzione di aggiungere un altro centrale di livello internazionale al reparto difensivo. La ricca proprietà qatariota, dal canto suo, avrebbe puntato con decisione il mirino su Skriniar dell’Inter.

Calciomercato Inter, il PSG vuole Skriniar: doppio scambio e cash

Stando a quanto si apprende da ‘Interlive.it’, Il Paris Saint-Germain apprezza non poco il profilo dello slovacco. L’ex Sampdoria è in scadenza di contratto giugno 2023 con la ‘Beneamata’, che è al lavoro per un prolungamento fino al 2026 in modo da blindare uno dei propri elementi di punta. Da Parigi, però, potrebbero tentare l’assalto proponendo un doppio scambio con i cartellini di Wijnaldum, altra grande delusione, e Kehrer, le cui valutazioni si attestano rispettivamente sui 30 e 20 milioni di euro.

A ciò verrebbe aggiunta una sostanziosa parte cash da circa 20 milioni di euro. Ma l’Inter, nel caso, rispedirebbe al mittente l’allettante proposta. Per Skriniar i nerazzurri prenderebbero in considerazione soltanto un’offerta cash irrinunciabile.