Inter, alibi finiti per Inzaghi: “Rassegni le dimissioni”

Momento critico per l’Inter, che prosegue nella serie di risultati negativi e vede allontanarsi lo scudetto: Simone Inzaghi sulla graticola

Così non va. L’Inter non riesce a darsi una scossa e a riprendere la marcia che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. Un altro pareggio con la Fiorentina, con un ruolino di marcia che inizia a farsi preoccupante: 7 punti nelle ultime 7 giornate di campionato.

La classifica parla chiaro per i nerazzurri, con il Milan che tenta la fuga e il Napoli che tenta a sua volta di mettersi in corsia di sorpasso. Le prestazioni, sono ancora più eloquenti, con i campioni d’Italia che palesano in questa fase poca brillantezza e non troppe idee, per di più con una carenza di fosforo accentuata dall’assenza di Brozovic. Senza di lui, la luce di spegne del tutto. E finisce nel mirino, inevitabilmente, dopo un ottimo impatto con il pianeta interista, Simone Inzaghi, che non sta riuscendo a tenere la barra dritta e vede allontanarsi lo scudetto.

Inter, parte dei tifosi contro Inzaghi: “Cambia modulo, torna da dove sei venuto”

Molteplici le critiche che piovono sull’allenatore piacentino. Secondo parecchi commentatori sui social, Inzaghi difetta nella lettura delle partite e nella gestione dei cambi, con un gioco che inizia a diventare monotematico. Qualcuno paventa l’ipotesi dimissioni, in generale alla società si chiede di intervenire a fine stagione per ripartire con un nuovo ciclo. Addirittura c’è chi teme che l’Inter possa andare incontro a un crollo in grado di mettere a rischio il piazzamento tra le prime quattro. E naturalmente i rimpianti per l’addio di Conte sono sempre presenti. Ecco una carrellata dei post su Twitter che recano le maggiori critiche:

Inzaghi dopo questi due mesi devastanti, dovrebbe rassegnare le dimissioni per manifesta incompetenza, zero capacità di leggere le partite, soliti cambi, unico sistema di gioco, scelta di giocatori inutili Correa, Caceido la sua dimensione è la Lazio, oltre non va…#inzaghiout — Leo Antonino (@Leo_Antonino82) March 19, 2022

Basta con l’alibi della squadra indebolita. La rosa dell’Inter resta tra le due più forti, anche più delle squadre in alto.#Inter #inzaghiout #InterFiorentina — Luigi Del Mauro (@_eldiem) March 20, 2022

La seconda stella prendiamola tra 10 anni altri, tanto siamo abituati.

Rispedite a Roma quel capellone che siede in panchina insieme al fotomodello correa e Caicedo.

Complimenti @Inter, mentalità da vincenti proprio. #InterFiorentina #vergogna #inzaghiout — Francesco🧉 (@xaprile11) March 20, 2022

Ma perché non ho ancora letto sui giornali #inzaghiout?

Vogliamo tenerlo fino a quando ci farà uscire dalle prime 4? — gianluca pe (@giangypes) March 20, 2022

Da oggi bisogna pianificare il futuro: scegliere l'allenatore e capire chi riconfermare e chi no. Per #Marotta ora viene il difficile…ci vogliono passione, idee e scelte azzeccate #inzaghiout #amala — Carlo Garofalo (@SantiagoOC_15) March 20, 2022