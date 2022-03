Esonero senza scudetto: finale da brividi per Inzaghi

Simone Inzaghi è stato aspramente criticato nelle scorse ore dai tifosi dell’Inter

Sembra non esser finito il febbraio da incubo vissuto dall’Inter. Sebbene l’illusoria vittoria contro la Salernitana di due settimane fa, anche a marzo la formazione di Simone Inzaghi non è riuscita ad invertire il trend dello scorso mese, precipitando al terzo posto con la Juventus staccata al quarto solo di un punto.

Una stagione che sino allo scorso gennaio aveva invece detto tutt’altro, grazie al successo ottenuto in Supercoppa contro i bianconeri, l’approdo agli ottavi di finale di Champions League ed un primato che sembrava ampiamente consolidato in vetta alla classifica di Serie A. Una sorta di favola per Simone Inzaghi, che dalla sconfitta del derby dello scorso 5 febbraio è stata improvvisamente trasformata in un incubo.

Nelle ultime 7 partite i nerazzurri hanno collezionato 7 punti, vale a dire solo un terzo di quelli a disposizione. Una crisi di risultati e di prestazioni, come dimostrato nelle ultime due uscite contro Fiorentina e Torino. Se dello stesso Inzaghi si parlava di rinnovo sino a poche settimane fa, adesso c’è addirittura chi ipotizza il divorzio dopo appena una stagione.

Calciomercato Inter, Inzaghi attaccato dai tifosi

Anche in caso di mancata conquista dello scudetto, difficilmente l’Inter boccerà Inzaghi dopo una sola annata nella quale ha dovuto peraltro subire un ridimensionamento della rosa. Così, nel sondaggio lanciato sul canale Telegram di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti cosa farebbero con il tecnico nerazzurro in base al piazzamento finale della sua formazione.

A trionfare per il rotto della cuffia, con il 37% delle preferenze, è l’esonero di Inzaghi in caso di mancata conquista dello scudetto, che precede di un solo punto percentuale l’esonero con piazzamento fuori dalla Champions League. Qualora perdesse il terzo posto, il 21% dei lettori sarebbe favorevole al suo addio. Percentuale minima (6%) di coloro che hanno votato l’esonero in caso di sconfitta in Coppa Italia.