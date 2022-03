Mihajlovic non ci sta dopo Bologna-Atalanta: “Era più facile segnare che sbagliare”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della sua squadra contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “Abbiamo meritato anche di vincere questa partita, ma non di perderla.

Poi quando sfidi questo tipo di squadre basta un’occasione per uscire sconfitti, ma abbiamo fatto ciò che dovevamo fare”.

Mihajlovic ha poi proseguito: “Abbiamo dominato, soprattutto nella seconda frazione di gioco, dovevamo sfruttarla meglio, era più facile segnare che sbagliare, e invece siamo riusciti a sbagliare diverse occasioni. La partita si è decisa su questo. Nel calcio quando non fai gol non vinci”.

Bologna-Atalanta, l’amarezza di Mihajlovic

Non è un gran momento questo per il Bologna che non vince ormai da quattro partite. I felsinei, dopo l’ultima vittoria, hanno collezionato due pareggi ed ora si trovano a due sconfitte consecutive. La classifica recita 33 punti, con una gara da recuperare. Uno score abbastanza tranquillo in ottica salvezza, ma che non proietta quelle che erano le aspettative dell’ambiente intorno a questa squadra.