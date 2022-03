Serie A, l’Inter si ferma ancora: 1-1 con la Fiorentina, lo scudetto si allontana

A ‘San Siro’ si è giocato un altro capitolo forse decisivo nella corsa allo scudetto: l’Inter non va oltre il pareggio contro la Fiorentina e si allontana ulteriormente dalla vetta

L’Inter si ferma un’altra volta e rischia di veder allontanarsi ulteriormente lo scudetto. Un crollo di risultati, e non solo, che non si è fermato con il 5-0 alla Salernitana che sembrava aver ridato un po’ di serenità ai nerazzurri. Dopo la vittoria del Napoli in rimonta sull’Udinese, la pressione era tutta sulla squadra di Inzaghi che dopo il pareggio agguantato nel recupero col Torino incappa in un altro 1-1.

A ‘San Siro’ la Fiorentina, come previsto, dà parecchio filo da torcere all’Inter e anzi in contropiede è pericolosa a più riprese. La difesa regge, respinge, ringraziando anche la poca precisione dei viola negli ultimi metri. In realtà anche i padroni di casa hanno diverse occasioni, a fine primo tempo a Lautaro Martinez viene anche annullato un gol per fuorigioco. Primo tempo non bellissimo, ma nella ripresa succede di tutto e non c’è davvero un attimo di pausa. Ad andare in vantaggio è la Fiorentina grazie all’inserimento di Lucas Torreira, in un momento di forma straordinario. San Siro è gelata, una partita che sembra stregata ma che cinque minuti più tardi Dumfries la rimette in piede firmando la rete del pareggio al 55′.

L’Inter non sa più vincere: la Fiorentina blocca Inzaghi e ora il Milan può scappare

Poi tante occasioni, Chiffi concede un rigore all’Inter per un fallo di Venuti su Lautaro Martinez. Poi l’arbitro viene richiamato al Var e annulla il penalty. I nerazzurri ci provano parecchio, vanno a un passo dal vantaggio, Biraghi si oppone su Sanchez a botta sicura. Alla fine il punteggio resta sull’1-1, che per Inzaghi vuol dire scudetto che rischia di allontanarsi notevolmente. Con questo punto l’Inter è a 60 punti, a -3 dal Napoli – che ha una partita in più – e anche dal Milan, attualmente a parità di partite giocate in attesa di scendere in campo stasera a Cagliari. Tre punti dei rossoneri, anche psicologicamente, sarebbero decisamente pesanti anche ad Appiano.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 63; Napoli 63; Inter* 60; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta** 48; Fiorentina* 47; Sassuolo 43; Verona 41; Torino 35; Bologna** 33; Empoli 32; Udinese* 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia e Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno