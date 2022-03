PAGELLE e TABELLINO Inter-Fiorentina 1-1 | Fantasma Lautaro Martinez, Torreira tessitore

Inter-Fiorentina: pagelle e tabellino del match di San Siro valido per la 30° giornata del campionato di Serie A. Dumfries salva Inzaghi e risponde al vantaggio di Torreira

Nuova frenata dell’Inter a San Siro di fronte una Fiorentina spavalda e frizzante dalle parti di Handanovic.

Torreira e Nico Gonzalez trascinato la squadra di Italiano, Dumfries è il salvatore nell’undici campione d’Italia. Decisivo nel recupero anche Handanovic su Ikone. Lautaro Martinez e Dzeko disastrosi, fatica anche Calhanoglu come vice Brozovic. Continua il momento delicato per la squadra di Inzaghi: solo 7 punti in altrettante gare di campionato.

Le pagelle di Inter-Fiorentina: freccia Nico Gonzalez, disastro Dzeko

INTER

Handanovic 7 – Riflessi pronti sulle conclusioni di Saponara e Nico Gonzalez. Nel recupero salva la baracca sul neo-entrato Ikone.

D’Ambrosio 5,5 – Saponara non gli dà punti di riferimento: soffre e patisce le avanzate degli avversari.

Skriniar 6,5 – Regge praticamente quasi da solo il pacchetto difensivo. Tempestivo nel primo tempo nel salvare sullo scatenato Nico Gonzalez, facendo da scudo a capitan Handanovic.

Bastoni 5,5 – La diffida forse lo condiziona: Nico Gonzalez lo mette alle strette e come in quel di Torino va in apnea (80′ Dimarco SV).

Dumfries 7 – Un treno sulla corsia destra, l’unico in grado di creare pericoli alla difesa della Fiorentina. Le azioni più pericolose dell’Inter nascono dalle sue iniziative: colpisce di testa per il quarto centro in campionato.

Barella 6 – Non è il Barella scintillante della prima parte di stagione e paga la stanchezza di una stagione senza soste. Da guerriero è comunque l’ultimo a mollare e non alza bandiera bianca.

Calhanoglu 5,5 – Anche il turco rimandato come vice Brozovic. Troppo scolastico e senza inventiva, un po’ frenato in una posizione che non sembra avere nelle corde.

Vidal 5 – A parte un salvataggio su Saponara, non ha la gamba che servirebbe per strappare e mettere in difficoltà la mediana della Fiorentina. Ha due ghiotte opportunità ma le spreca malamente.

Perisic 5,5 – Si fa beffare come un pivello da Nico Gonzalez sull’1-0 gigliato. Ha la forza di reagire e scodellare il traversone del pareggio per Dumfries. Ha perso smalto e continuità nelle ultime settimane (80′ Gosens SV).

Dzeko 4,5 – Stranamente impacciato e poco pulito in fase di manovra. Indisponente e imbrigliato nella marcatura di Milenkovic. Viene un po’ beccato dal pubblico e Inzaghi lo toglie prima dell’assalto finale (74′ Correa 6 – Un suo spunto per poco non porta alla rete del sorpasso).

Lautaro Martinez 4,5 – Quasi si guadagna un rigore ma si vede solo per quello. Vaga per il campo senza mordere: non impegna mai Terraciano, non lascia tracce. Esce ancora una volta a testa bassa (74′ Sanchez 5,5 – Ha nuovamente la palla buona nel finale ma stavolta non va a bersaglio).

All. Inzaghi 5,5 – Inter ancora poco brillante e che paga dazio con l’assenza del faro Brozovic. Dumfries e Handanovic lo salvano da un ko pesantissimo: si tratta però di un’altra frenata nella corsa scudetto, sempre più in salita per i nerazzurri.

FIORENTINA

Terraciano 6,5 – Mette i brividi ad Italiano scivolando con Dzeko in pressing. Per il resto mostra sicurezza sulle sortite di Vidal e Barella.

Venuti 5,5 – Contiene Perisic e non trema nel primo tempo. Ripresa, al contrario, in sofferenza: lascia troppo spazio al croato e rischia il penalty su Lautaro, poi cancellato dal VAR.

Milenkovic 6,5 – Spende un giallo su Lautaro: per il resto chiude ogni varco e mette la museruola a Dzeko (91′ Martinez Quarta SV).

Igor 6,5 – Disciplinato e attento in marcatura. Gestisce bene le operazioni da dietro col mancino.

Biraghi 5,5 – Patisce fin dall’inizio Dumfries e fatica a contenerlo. Anche in proiezione offensiva non è appariscente come al solito. Il salvataggio finale su Sanchez lo fa un po’ riemergere.

Castrovilli 6,5 – Buon contributo nelle due fasi: prezioso in fase di non possesso, appoggia la manovra quando la Fiorentina si proietta verso Handanovic. Gran filtrante sul vantaggio viola.

Torreira 7,5 – Tessitore di Italiano: dà fluidità al gioco della Fiorentina e manda a vuoto il pressing avversario. Concede il bis dopo la rete decisiva col Bologna con un inserimento perfetto. Conferma l’ottimo momento di forma e una stagione sempre in crescendo.

Duncan 6 – Ha meno qualità rispetto ai due compagni di reparto: fa valere muscoli e corsa.

Nico Gonzalez 7 – Spina nel fianco, impegna subito Handanovic con una velenosa conclusione da fuori. Frizzante anche quando si ritrova sul binario opposto. Si beve Perisic ad inizio ripresa prima di regalare un cioccolatino a Torreira (91′ Callejon SV).

Piatek 6 – Gravita spesso lontano dall’area di rigore: non graffia però il sacrificio del polacco è utile per creare varchi ai compagni di squadra (91′ Cabral SV).

Saponara 6 – Italiano lo preferisce ad Ikone e il fantasista numero 8 impensierisce in diverse occasioni la difesa interista. Gli manca comunque il guizzo risolutore, specialmente nel primo tempo (74′ Ikone 5,5 – Non ha la cattiveria giusta sul pallone che poteva regalare i tre punti alla Fiorentina).

All. Italiano 6,5 – Fiorentina spavalda e coraggiosa, che attacca in massa anche correndo il rischio di prestare il fianco alle ripartenze nerazzurre. Viola con personalità e idee: sfiora il colpaccio a San Siro.

Arbitro: Cioffi 5,5 – Fa spesso confusione. Esempio lampante quando cancella il rigore all’Inter sul contatto Venuti-Lautaro dopo l’aiuto del VAR.

TABELLINO

INTER-FIORENTINA 1-1

50′ Torreira (F); 55′ Dumfries

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (80′ Dimarco); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal (89′ Caicedo), Perisic (80′ Gosens); Dzeko (74′ Correa), Lautaro Martinez (74′ Sanchez). A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Vecino, Gagliardini. Allenatore: Inzaghi

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (91′ Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez (91′ Callejon), Piatek (91′ Cabral), Saponara (74′ Ikone). A disposizione: Dragowski, Rosari, Odriozola, Terzic, Nastasic, Maleh, Sottil, Kokorin. Allenatore: Italiano

Arbitro: Cioffi (sez. Padova)

VAR:

Ammoniti: Milenkovic (F), Saponara (F), D’Ambrosio (I)

Espulsi:

Note: recupero 0′ e 4′ spettatori 54.998