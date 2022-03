PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-MILAN 0-1: Bennacer maestoso, Messias non incide

Pagelle tabellino di Cagliari-Milan, match in Sardegna valido per la trentesima giornata di Serie A

Il Milan vince ancora per uno a zero. I gol sarebbero potuti essere certamente di più ma alla fine contavano solo i tre punti che sono arrivati. Super Ismael Bennacer

Ecco i voti:

CAGLIARI

Cragno 7 – Si supera su Theo Hernandez, che prova a beffarlo da fuori area. Non può davvero nulla sul gol di Bennacer. E’ miracoloso nel finale anche su Calabria.

Goldaniga 5 – E’ sicuramente il centrale dei sardi che va maggiormente in difficoltà.

Lovato 5,5 – Fatica tanto nel secondo tempo con Giroud ma ha il merito di salvare su Rebic nel finale.

Altare 6,5 – Nel primo tempo è un vero muro. Nella ripresa il suo match si complica ma alza il voto con la chiusura da applausi su Saelemekers.

Bellanova 5 – Non dà l’apporto che è riuscito a dare nelle ultime gare. Come è normale fatica con Theo Hernandez ma non riesce nemmeno a farsi vedere in avanti. Dall’8’1 Pereiro s.v.

Marin 6 – E’ il centrocampista di più qualità del Cagliari. Gioca a testa alta e con buona intensità.

Grassi 5,5 – Non riesce ad avere la meglio contro il centrocampo di Pioli ma non ne esce con le ossa rotte. Dall’81’ Keita s.v.

Lykogiannis 5,5 – Cerca di far valere il fisico ma incide davvero poco sulla fascia. Dal 68′ Deiola 6 – Con il suo ingresso in campo aumenta il pressing del Cagliari.

Dalbert 5 – Gioca per più di un’ora in posizione di mezzala non facendo male. Spostato sulla sinistra chiude il match regalando il pallone, in zona pericolosa, al Milan. Dal 76′ Zappa s.v.

João Pedro 5 – Riesce a rendersi pericoloso solo in una circostanza. Poi i due centrali del Milan non lo fanno giocare

Pavoletti 6 – Lotta fino alla fine come è solito fare. Perde il duello con Kalulu e Tomori ma va vicinissimo al pari nel finale di testa ma si trova di fronte un super Maignan

All. Mazzarri 6 – La sua squadra resta in partita fino alla fine. Ha un’anima e la salvezza resta un obiettivo raggiungibile

MILAN

Maignan 7 – Fa vedere, ancora una volta, di saper giocare davvero bene con i piedi. Nel finale, un’uscita a vuoto mette i brividi ai rossoneri ma poi si supera con i polpastrelli, su Pavoletti, da grandissimo portiere.

Calabria 6 – La sua partita è senza sbavature fino al 90′. Nel finale sbaglia un gol trovandosi solo davanti a Cragno e non riesce ad opporsi a Pavoletti che va vicinissimo alla rete del pareggio.

Kalulu 7 – Ancora una super prova per il centrale francese, che gioca sempre in anticipo sull’avversario.

Tomori 7 – Partita d’alto livello dell’inglese. Bellissima la chiusura in scivolata ad inizio ripresa su Joao Pedro.

Hernandez 7 – E’ il solito treno. Non si contano le avanzate, dentro il campo e sull’esterno. Con una di queste va vicinissimo al gol. Ora è perfetto anche dietro, come nel finale di gara.

Bennacer 8 – Giocando in posizione più avanzata riesce a trovare il tiro dalla distanza. E’ chirurgico, quello con cui batte Cragno. Poi mostra le sue solite qualità di impostazione. Aggressività e lucidità fino all’ultimo secondo.

Kessie 6,5 – E’ sfortunato quando colpisce il palo da fuori area. La sua prestazione da lì sale tantissimo di livello. Sembra di rivedere il Kessie dell’anno scorso.

Messias 5,5 – Come nelle ultime prestazioni risulta prezioso dietro ma in avanti manca sempre di qualità con cui si fa la differenza. Dal 78′ Saelemaekers s.v.

Diaz 5,5 – Pioli lo rilancia dal primo minuto. Lo spagnolo si muove tanto ma sbaglia un gol davvero clamoroso. Nel secondo tempo è sempre nel vivo dell’azione ma non sempre è preciso. Ha il merito di entrare nell’azione del gol di Bennacer. Dal 70′ Krunic 6 – Difficile che sbagli un ingresso in campo.

Leao 6 – Gli spunti sono meno del solito ma ha il merito di restare in partita fino alla fine creando problemi agli avversari. Dal 70′ Rebic 6,5 – Entra davvero bene in campo, dando battaglia a tutti. Non sbaglia un passaggio e sfiora il gol, salvato da Lovato.

Giroud 6,5 – Fatica a mettersi in evidenza nel primo tempo. Sbaglia un gol da due passi, non da lui. Nella ripresa partecipa molto di più all’azione, con tante sponde e trova quella giusta per Bennacer. Da vero leader dà l’esempio inseguendo gli avversari. Dall’87 Ibrahimovic s.v.

All. Pioli 6,5 – Il suo Milan conquista tre punti pesantissimi. La difesa regge ancora una volta ma davanti i suoi uomini devono essere più incisivi. Non sempre l’uno a zero basterà.

Di Bello 6 – La partita scorre via senza grossi problemi. Può starci un giallo, per simulazione, di Theo Hernandez.

TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-1

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Lykogiannis, Dalbert; João Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Radunović; Carboni, Ceppitelli, Obert, Zappa; Deiola, Kourfalidis; Ceter, Keita, Pereiro. All.: Mazzarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Krunić, Saelemaekers, Tonali; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

GOL: 59′ Bennacer (M)

AMMONITI: 77′ Bellanova (C)

ESPULSI