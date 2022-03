PAGELLE e TABELLINO Napoli-Udinese 2-1 | Osimhen devastante, Beto spento

Delofeu apre le marcature: il Napoli pareggia in apertura di ripresa con Osimhen: sempre il nigeriano mette dentro il 2-1

PAGELLE NAPOLI

Ospina 6.5 – Incolpevole sul gol di Deulofeu, poi salva il risultato su Pablo Marì e sempre su Deulofeu dopo il pari

Di Lorenzo 7 – Parte contratto, poi si scioglie con il passare dei minuti: nella ripresa diventa un fattore con l’assist per il raddoppio di Osimhen. Esce per infortunio e fa tremare anche il ct Mancini (78′ Zanoli sv)

Rrahmani 6 – Beto gli crea più di una difficoltà a campo aperto, ma ci mette il corpo e l’esperienza

Koulibaly 6.5 – Accompagna l’azione e chiude gli spazi, cancellando tutti i palloni che passano dai suoi spazi. Cerca il disperato e vano tentativo di chiudere su Deulofeu. Sempre preciso nella ripresa

Mario Rui 7 – Tiene su Molina, si apre e trova una buona intesa con Insigne. Perfetto nell’assist ad Osimhen. Coglie anche il palo

Anguissa 6 – Cerca di fare l’incursore nella nutrita fase difensiva friulana, presenza costante

Lobotka 7 – Non sbaglia un tocco da play, cerca e trova la verticalizzazione su Osimhen ed Insigne che si accentra. Impressiona per lucidità

Fabian Ruiz 4.5 – Si addormenta sul gol dell’Udinese, colpa grave non scalare su Deulofeu, sfiora il pareggio, ma viene giustamente sostituito (46′ Mertens 7 – Cambia il volto tattico e non solo del Napoli: apre gli spazi, detta i tempi. Sfiora il gol in un paio di circostanze)

Politano 6.5 – Prova qualche giocata, ma pecca di precisione. Sale di rendimento col passare dei minuti. Determinate nella costruzione per il raddoppio, si spacca il cuore nei raddoppi (70′ Zielinski 6 – Entra per trovare equilibri e tenere palla, procura l’espulsione di Pablo Marì)

Osimhen 8 – Poco servito, poco preciso nei movimenti nel primo tempo. Nella ripresa, però, fa il movimento giusto e continua a fare gol, sempre di testa. Poi fa doppietta, devastando gli spazi: un gol pazzesco per forza e tempismo

Insigne 6.5 – Sfiora il pareggio con un tiro dei suoi, cerca di fare tutti i movimenti possibili per trovare spazio, confermandosi nella ripresa (88′ Elmas sv)

All. Spalletti 7 – Primo tempo complesso, con poche soluzioni e troppi spazi lasciati. Cambia il volto del Napoli con l’ingresso di Mertens

PAGELLE UDINESE

Silvestri 7 – Decide di vestirsi da Superman nel primo tempo con due interventi top su Insigne e Fabian. Non può nulla su Osimhen, molto bravo in altre circostanze

Becao 5 – Non sempre trova la chiusura su Insigne, nella ripresa si fa tutto più complesso

Pablo Marí 4.5 – Detta tempi alla linea ed alla prima impostazione, resiste anche quando il Napoli si fa pressante. Osimhen, però, lo brucia sul secondo gol. Si fa buttare fuori per un calcione a Zielinski, completamente fuori tempo

Zeegelaar 5 – Tosto su Politano, riesce a chiudere gli spazi. Non sale col giusto timing sul gol di Osimhen

Molina 5.5 – Non si vede con la solita continuità, attento in fase di non possesso. Cala nella ripresa (76′ Soppy sv)

Pereyra 5.5 – Cerca di dare verticalità alla manovra, arricchisce la pressione: ma, nella ripresa il Napoli passa con maggiore facilità (88′ Jajalo sv)

Walace 5.5 – Si erge a schermo davanti la difesa, nel primo tempo è operazione riuscita, nella ripresa il Napoli passa con maggiore facilità

Makengo 6 – Ci mette tanta intensità, diversi duelli con Anguissa: trova coperture costanti ed importanti (76′ Samardzic sv)

Udogie 5.5 – Qualche sgasata, ma soprattutto una tranquillità nelle chiusure importante per un 2002. Poi, però, la troppa sicurezza tradisce: regala metri ad Osimhen per il pareggio del Napoli

Beto 5 – Impegna soprattutto Rrahmani in velocità, nel primo tempo spreca una buona chance ma aiuta la squadra a distendersi. Nella ripresa scompare (68′ Pussetto 5 – Si vede con il contagocce)

Deulofeu 6.5 – Trova un gran gol, ma il Napoli gli regala troppo spazio. Sempre pericoloso

All. Cioffi 6.5 – Non aspetta il Napoli, lo va a prendere: la tattica funziona e rischia poco nel primo tempo. Ma, anche nel secondo tempo, nonostante le difficoltà, la prestazione c’è

PAGELLA ARBITRO

Fourneau 5 – Sempre vicino all’azione. Forse, espulsione severa quella a Pablo Marì. Troppo severa l’ammonizione di Osimhen

TABELLINO

RETI: 22′ Delofeu, 52′ e 63′ Osimhen

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo (78′ Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz (46′ Mertens); Politano (70′ Mertens), Osimhen, Insigne (88′ Elmas). A disposizione: Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Ghoulam. All. Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina (76′ Soppy), Pereyra (88′ Jajalo), Walace, Makengo (76′ Samardzic), Udogie; Beto (68′ Pussetto), Deulofeu. A disposizione: Padelli, Gasparini, Arslan, Jajalo, Benkovic, Nestorovski. All. Cioffi

ARBITRO: Fourneau di Roma 1 (VAR: Nasca)

AMMONITI: Zeegelaar (U), Udogie (U), Rrahmani (N), Osimhen (N)

ESPULSI: Pablo Marì (U)