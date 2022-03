Il ginocchio fa crack: via dallo stadio in stampelle

Problema importante per il difensore del Napoli, e della Nazionale Italiana di Mancini, Giovanni Di Lorenzo durante la sfida contro l’Udinese

La vittoria ottenuta, in rimonta, contro l’Udinese di Gabriele Cioffi, consente al Napoli di balzare in vetta alla classifica della Serie A, in attesa del risultato del Milan, questa sera impegnato a Cagliari contro la squadra di Walter Mazzarri.

Tre punti, firmati, neanche a dirlo, da Victor Osimhen che, dopo il vantaggio friulano siglato nel primo tempo da Gerard Deulofeu, ha realizzato una doppietta nella ripresa: prima il pareggio con un colpo di testa, poi il sorpasso con un destro su assist di Giovanni Di Lorenzo. Ma per l’allenatore Luciano Spalletti proprio da quest’ultimo non arrivano buone notizie dalla pancia dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli. Il terzino destro, riporta ‘Dazn’, è uscito al minuto 78, dopo un scontro col portiere dell’Udinese, Silvestri. Al suo posto è entrato il giovane Zanoli, mentre Di Lorenzo è andato via dall’impianto campano sostenuto dalle stampelle. Domani risponderà alla chiamata del commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, che lo ha convocato per i playoff Mondiali, e verrà sottoposto agli esami del caso al ginocchio destro a Coverciano. Il calciatore è apparso parecchio dolorante, ma solo domani ne sapremo di più.