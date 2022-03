Infortunio e nuovo stop in attacco: Pioli senza pace

Il Milan e è senza pace per gli infortuni a cui ha dovuto sopperire in questa stagione: nuovo stop in attacco per Pioli

I rossoneri sono in vetta alla classifica e in questo rush finale di Serie A hanno una grande occasione per mettere le mani sullo scudetto: a Pioli, però, servirà avere tutta la rosa a disposizione.

E, invece, arriva la notizia di un nuovo infortunio in attacco per il Milan. Nella giornata di oggi Marko Lazetic era stato convocato dalla Primavera, per mettere minuti nelle gambe e farsi trovare pronto quando il tecnico emiliano deciderà di chiamarlo in causa con la Prima Squadra. Dopo 45′, però, l’attaccante serbo ha dovuto lasciare il campo per infortunio: non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, ma sembrerebbe un problema alla parte superiore del corpo. Recuperati a pieno regime Ibrahimovic e Giroud, Pioli rischia di perdere Lazetic.