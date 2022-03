Inter-Fiorentina, voti e tabellino primo tempo | Lautaro, dove sei? Nico Gonzalez sprinta

Inter-Fiorentina: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per la 30° giornata del campionato di Serie A. Lautaro spento, Nico Gonzalez vivace

Fiorentina frizzante in avanti, Inter in difficoltà e che esce nel finale di tempo dopo la prima frazione del match di San Siro.

Nico Gonzalez è una spina nel fianco per la difesa nerazzurra e impegna subito Handanovic. Lautaro non lascia tracce insieme a Dzeko, con il solo Dumfries a cambiare marcia e a mettere in difficoltà Biraghi. Torreira tessitore, mentre il centrocampo dell’Inter non ingrana.

INTER

Handanovic 6,5

D’Ambrosio 5,5

Skriniar 6,5

Bastoni 5,5

Dumfries 6,5

Barella 6

Calhanoglu 5,5

Vidal 5

Perisic 5,5

Dzeko 5

Lautaro Martinez 4,5

All. Inzaghi 5,5

FIORENTINA

Terraciano 6,5

Venuti 6

Milenkovic 6,5

Igor 6

Biraghi 5,5

Castrovilli 6

Torreira 6,5

Duncan 6

Nico Gonzalez 6,5

Piatek 5,5

Saponara 6

All. Italiano 6,5

Arbitro: Cioffi 6

TABELLINO

INTER-FIORENTINA 0-0

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Vecino, Gagliardini, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa. Allenatore: Inzaghi

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Piatek, Saponara. A disposizione: Dragowski, Rosari, Odriozola, Terzic, Martinez Quarta, Nastasic, Maleh, Callejon, Ikone, Sottil, Kokorin, Cabral. Allenatore: Italiano

Arbitro: Cioffi (sez. Padova)

VAR:

Ammoniti: Milenkovic (F)

Espulsi:

Note: recupero 0′