Il VAR annulla il rigore: svista dell’arbitro

Durante il secondo tempo di Inter-Fiorentina, sul risultato di 1-1, l’arbitro Chiffi ha prima assegnato, e poi tolto, un calcio di rigore ai nerazzurri

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, Inter e Fiorentina si è stappata nel secondo tempo: prima il vantaggio siglato dalla squadra di Vincenzo Italiano con Lucas Torreira. Poi, il pareggio quasi immediato degli uomini di Simone Inzaghi con Denzel Dumfries di testa su cross di Perisic.

Ma ad agitare la partita ci ha pensato l’arbitro Daniele Chiffi. Corre il minuto 65 e i nerazzurri si gettano avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Su un lungo traversone dalla destra, si avventa Lautaro Martinez che entra in contatto col terzino destro gigliato, Lorenzo Venuti, che oggi sostituisce il titolare Odriozola. Il direttore di gara non ha dubbi: calcio di rigore con conseguenti proteste immediate dei calciatori della Fiorentina. Un attimo di pausa e l’addetto al VAR richiama Chiffi allo schermo per valutare meglio l’intervento: risultato finale, Venuti anticipa l’argentino che calcia il suo piede. Niente rigore e fallo a favore della Fiorentina. Questo il commento a caldo dell’ex arbitro Luca Marelli a ‘Dazn’: “Effettivamente, Venuti ha anticipato Lautaro Martinez che ha colpito la gamba del calciatore della Fiorentina. È stata una svista di Chiffi, giustamente richiamato al VAR“.