Italiano ‘impazzito’: ecco che cosa gli ha detto nel finale

Intervenuto nel post partita di Inter-Fiorentina, Vincenzo Italiano, allenatore della Viola, ha commentato il pareggio di San Siro

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato il risultato dei suoi e ha spiegato anche cosa è successo al fischio finale con Ikone, protagonista di una grande occasione.

RIMPIANTI – “Soprattutto per il primo tempo dove abbiamo creato tante situazioni per chiudere, per far gol. Era quello che avevo chiesto ai ragazzi, ci siamo riusciti e Ikone poteva farci un bel regalo. Negli ultimi minuti siamo sempre noi a soccombere, ma sono davvero contento di cosa hanno fatto i ragazzi oggi e continuiamo a lavorare con fiducia”.

TORREIRA – “Dente? Non l’avevo visto sinceramente. E’ un combattente, dà l’anima, è un uomo squadra, complimenti perché per essere un centrocampista bisogna soltanto fargli gli applausi”.

GIOCO – “Quando si riesce ad accompagnare tutti, chi è a ridosso della manovra può attaccare lo spazio. Torreira ha questo tempismo da goleador, anche se nel primo tempo gli altri compagni hanno avuto situazioni per fare male. Sono contentissimo che la squadra crei e giochi”.

Inter-Fiorentina, Italiano-Ikone: ecco il retroscena

IKONE – “Non c’era la prospettiva, gli ho chiesto se poteva dribblare Handanovic. Secondo me lì poteva fare di più, in allenamento fa sempre gol. Sono convinto che prima o poi i ragazzi lì davanti si sbloccheranno, non posso pensare che in attacco perdiamo lucidità”.

LINEA DIFENSIVA – “La partita stava diventando molto pericolosa, si stavano creando tutte queste ripartenze, abbiamo faticato ad arrivare alla fine, però la voglia di andare a segnare a volte non ti fa ragionare. Per 70 minuti è stata una grande Fiorentina, per quanto riguarda noi credo che il punto sia meritato”.

CASTROVILLI – “Sta crescendo, è vero. Nelle ultime partite si sta ritagliando un po’ più di continuità, ha qualità, è sveglio, sa giocare. Sono contento perché è in netta crescita”.