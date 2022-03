Inter-Fiorentina, furia social: “Ora basta, è una cosa oscena”

A ‘San Siro’ l’Inter è in campo per una sfida complicata contro una squadra in forma come la Fiorentina: nel primo tempo però piovono critiche a tutto tondo

L’Inter è chiamata a rispondere alla vittoria del Napoli, cercando di mettere pressione al Milan che sarà in campo stasera. I nerazzurri devono rialzarsi dopo un periodo complicato a livello di risultati, un pareggio agguantato all’ultimo respiro col Torino. Nonostante la partita da recuperare, la squadra di Simone Inzaghi non può più sbagliare. Anche perché il prossimo impegno si chiama Juventus.

A ‘San Siro’ l’impegno con la Fiorentina è probante e in effetti il primo tempo lascia più di qualche perplessità ai tifosi sui social. In tanti infatti non sono affatto convinti, su più livelli. Dal gioco alle condizioni di Edin Dzeko, nonostante il crescendo finale: “Dzeko con la palla ha l’agilità di un camion in manovra”. I sostenitori nerazzurri se la prendono con il bosniaco ma anche e soprattutto con la prestazione della squadra. “Involuzione totale”, “Siamo lenti, lenti, lenti”, “Hanno veramente il coraggio di non vincere questa partita?”, “Mancanza di idee, giocano sempre palla indietro”, “Possibile che senza Brozovic non abbiamo un gioco?”

Inter-Fiorentina, i social scatenati: “Dzeko che imbarazzo. E non ci sono idee”

L’assenza del croato è senza dubbio una chiave della partita, ma l’analisi dell’Inter Twitter è molto più ampia: “Con la palla ai piedi non abbiamo idee, siamo messi malissimo in campo. Dzeko non ne tiene una e Vidal è tra l’impalpabile e il dannoso”. Anche alcune scelte di mercato però non stanno dando frutti: “Inzaghi osceno, ha voluto Correa per 30 milioni per farlo stare in panchina per Dzeko”. E proprio il numero continua a essere bersaglio dei tifosi: “Che imbarazzo, è lentissimo”, “Non tiene una sola palla”, “Ma perché sempre titolare?”, “Il calciatore più lento della Serie A“.

#Dzeko con la palla ha l'agilità di un camion in manovra #InterFiorentina — Yokoi Shoichi (@FognaniM) March 19, 2022

Ma questi hanno veramente il coraggio di non vincere questa partita? #InterFiorentina — 𝐠𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 (@Ipernovagirl) March 19, 2022

#Interfiorentina che palle, sta cavolo di Inter gioca sempre la palla dietro. Quando sono sulla trequarti, 3 passaggi e tornano in difesa. Mah… Mancanza di idee — IgorS (@igor_scarton) March 19, 2022

Possibile senza Brozo non abbiamo un gioco.#InterFiorentina — Daniele (@Daniele_s9) March 19, 2022

Siamo messi in campo di un male che mi faccio delle domande. Con la palla ai piedi non abbiamo soluzioni. Dzeko non ne tiene una. Vidal tra l’impalpabile e il dannoso.#InterFiorentina — Valeria (@sullina) March 19, 2022

Ha voluto Correa e lo abbiamo pagato 30 milioni per fargli fare panca per dzeko, osceno Inzaghi #InterFiorentina — Simone (@_SiMoNe91_) March 19, 2022

Dzeko non tiene una palla che sia una, madonna che imbarazzo#InterFiorentina — _franca_ 🏆🇮🇹 (@_snixx_) March 19, 2022

Dzeko anche basta… lento lento lento. Ma perché sempre titolare, perché?? #interfiorentina — Bebo67💙🖤 (@BlackHarley67) March 19, 2022